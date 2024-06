Maripily Rivera y Rodrigo Romeh disfrutan la belleza y las playas de Aguadilla

“Me has enseñado que aunque la vida te apriete e incluso te duela, si uno trabaja incansablemente y lucha por lo que quiere, al final lo consigue. Que no importa lo que digan de ti, si no lo que te digas a ti de ti misma. Que eso no es soberbia, es seguridad. Que lo que das acabas recibiéndolo. Que tengo que creer y confiar”, fueron parte de las palabras de Porta para Rivera.