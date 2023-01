No hace falta haber nacido en un país en particular para conocerlo muy bien. Sobre todo, si tienes una influencia directa por la música y tus amigos. Es por eso que cuando el comediante venezolano Marcos Pérez, mejor conocido como Marko, suba al escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas el 20, 21 y 22 de enero con su espectáculo de “stand up” “Sin sugar no hay paraíso”, buscará la manera más acertada de hacer reír a carcajadas al público que asista al teatro.

Para muchos en la isla, el nombre de Marko no es muy conocido, a menos que se haya topado con uno de los cientos de vídeos de comedia que tiene este artista en sus cuentas de redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok, y YouTube, que tiene entre todas la friolera de 25 millones de seguidores.

Su popularidad alcanza prácticamente todos los confines de Latinoamérica, el público latino en Estados Unidos y países en Europa, donde ha presentado su espectáculo de comedia. Sin embargo, cuando se presente en Caguas, el venezolano lo hará con un ‘show’ completamente nuevo y creado a la medida para la isla.

“Este espectáculo lo he presentado en un sinnúmero de lugares, pero decidí que en esta ocasión iba a escribir un ‘show’ solo para Puerto Rico”, indicó el venezolano, quien trabajó como actor, director y guionista en la televisión y el teatro en su país natal, antes de emigrar a Estados Unidos en el 2016. “Lo estoy haciendo así, porque la isla siempre ha tenido un lugar muy especial en mi corazón por la huella musical que me dejó, sobre todo el reguetón. Pero también, lo voy a hacer, porque de verdad que no tenía ni idea de que había tanto público en la isla. A tal punto que las tres funciones están casi vendidas”.

En el ‘stand up’ “Sin sugar no hay paraíso” que presenta regularmente, tiene como tema central la crianza de los latinos, desde que son niños hasta que encuentran pareja, entre otros temas. “Aunque parezca mentira, la manera en la que nos crían en toda Latinoamérica es exactamente igual, así como la forma en que nos comportamos en la adolescencia. Solo nos diferencia el acento, la ropa y otros detalles”, explicó el comediante. “A medida que me he subido en distintos recintos importantes he ido ajustando el guion para que sea entendible para todo el público de habla hispana”.

@marko - ehhhh mentira ????? Más videos en mi otra cuenta @liberenamarko POV : @Maria Alejandra C. ♬ sonido original - marko

Pérez, quien continuamente crea contenido para las redes sociales, incluyendo su segmento “La Nave Podcast”, ya se había presentado anteriormente en la isla en 2017 en un pequeño restaurante del área metropolitana. “Fue un evento pequeño, donde había mucha gente en el restaurante, pero yo apenas llevaba haciendo vídeos, por lo que nadie me conocía”, explicó el artista. “Sin embargo, el gran logro de ese día fue que en primera fila estaba el reguetonero Baby Rasta, que yo soy fan de él, y después del show nos quedamos hablando y tomándonos varias cervezas y estuvimos como hasta las 6:00 de la mañana”.

A pesar de eso, Marko no había regresado a la isla a presentarse, razón por la cual le causó gran asombro cuando el año pasado recibió la llamada de Jorge Pabón, “Molusco”, para ofrecerle producir su espectáculo en el Centro de Bellas Artes de Caguas. “Le dije ‘Molu, tú eres mi pana, pero no sé si estemos listos. Ese lugar es muy grande y creo que no lo vamos a llenar”, explicó el comediante a través de una llamada telefónica desde su casa en Miami. “Para mi sorpresa, el primer ‘show’ se vende por completo en 24 horas y por eso se decidió abrir dos funciones más, las cuales también están casi vendidas”.

Ha sido tanta la sorpresa del apoyo que ha recibido del público puertorriqueño, que todavía no se lo puede creer. “En estos días les he dicho a mi equipo de trabajo, ¿no será que esos tickets los compraron ustedes?”, explicó mientras reía a carcajadas. “Ellos me tienen un vacilón y me dicen que cuando yo salga a la tarima va a estar solamente Molusco en el público y me va a decir que él compró todos los boletos porque es mi fan. La verdad es que estoy en ‘shock’. Esto no estaba ni siquiera en mi radar. Voy a vivir un sueño y me estoy preparando para dar los tres mejores espectáculos de mi vida”.

Según explicó el venezolano, el espectáculo contará con la participación especial de uno de sus personajes más queridos, llamado La Bendecida, una mujer que “es candela y que gusta mucho”.

Para Pérez, quien ha ganado “Influencer del año” en como en los Premios Pepsi Music, en Venezuela, llegar a la isla es como cerrar un círculo personal, debido a la cercanía que siente por nuestra cultura. “Yo nací y me crie en un pueblo al este de Caracas que se llama Guatire, al que se le conoce como ‘el Puerto Rico pequeño’”, detalló el artista. “Por alguna razón, en ese pueblo se empezó a hacer los primeros festivales de reguetón de Venezuela y fue donde el género explotó en mi país. Más adelante se hacía el festival más grande de reggaetón y durante el año se presentaban los exponentes más importantes de la época. Era allí que la gente se sentía que estaban en Puerto Rico. La música urbana de la isla me ha motivado y me ha acompañado durante toda la vida, por eso bien especial este fin de semana en Puerto Rico”.

El crecimiento que ha tenido esta celebridad de las redes sociales ha sido tanto que un sinnúmero de cantantes de reguetón y de música en general han participado de sus pasos de comedia y en el podcast que graba todas las semanas. Esto incluye a Chayanne, Nicky Jam, Carlos Vives, Sebastián Yatra, Jason Derulo y Farruko, entre otros. Además de eso, ha incluido en sus vídeos grandes personalidades de la comedia estadounidense, como Marlos Wayans y Eugenio Derbez, entre otros.

“Desde un principio, los vídeos que hacía, y el uso de las redes sociales ha tenido un doble propósito: hacer reír y dar una labor social”, mencionó el actor que en 2019 ganó tres premios Emmy por el documental ‘El poder de un post’. “En ese momento, documentaron todo el trabajo que llevábamos haciendo durante varios años y cómo logramos ayudar a salvar la vida de varios niños de mi país con cáncer y otras enfermedades, haciendo un uso responsable de las redes sociales”. En estos pasados años, el venezolano también ha formado parte como presentador o como invitado de importantes eventos como los Premios Tu Música Urbana, los Premios Lo Nuestro y los Latin Grammy, entre otros.

Los espectáculos del 20 y 21 de enero son a las 8:30 p.m., mientras que el del domingo, 22 de enero, es a las 6:00 p.m. Los interesados en adquirir los boletos que todavía están disponibles, pueden acceder a: https://ticketera.com/sinsugarnohayparaisopr/#series-buy o en molusco.com.