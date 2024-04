Megan Fox compartió una foto sin maquillaje y causó conmoción entre sus fanáticos

View this post on Instagram

Además de los casi dos millones de likes, la actriz y modelo recibió miles de mensajes de admiradores de todo el mundo, quienes coincidieron en que la persona que ellos veían no era Megan. “Esto no se parece en absoluto a Megan Fox”; “¿Dónde está Megan Fox? Yo veo a Dua Lipa”; “Che, esta chica no es Megan” y “¿Por qué demonios pensé que era Kim Kardashian?”, dijeron algunos. Mientras que otros sostuvieron que la que veían no era ella al natural, sino que había exagerado con el uso del Photoshop. \