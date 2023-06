El pasado 2 de mayo, más de 11,000 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se declararon en huelga por primera vez desde 2007. Según los expertos del sector, la medida podría paralizar de inmediato la producción de muchas series de televisión y, posiblemente, retrasar el inicio de las nuevas temporadas de otras a finales de este año.

Cada día que pasa, la ola del desánimo arropa a muchos de los profesionales que forman parte de la industria cinematográfica que se cansaron de esperar un acuerdo justo entre el sindicato y las empresas. Otros, han decidido abrirse a nuevas oportunidades ligadas a su pasión. En este grupo se encuentra la actriz puertorriqueña Melissa Marty.

“He utilizado el proceso para seguir aprendiendo francés. Empecé a aprender a tocar guitarra, buscando en qué mantenerme ocupada mentalmente y en qué mantenerme creciendo como artista, y añadiéndole cositas a mi caja de herramientas que en algún momento utilizaré”, comentó la primera boricua en ganar el certamen “Nuestra Belleza Latina” de Univision, en el 2008.

Aún con lo difícil que pinta el panorama en la Capital del Cine, la también modelo enfatizó que apoya la huelga porque “si un actor no tiene buenas líneas o no tiene un buen escritor, o un ‘show’ no tiene buenos escritores, no va para ningún lado. Por eso menciono que es un trabajo colaborativo, o sea, una cosa depende de la otra y donde falla un eslabón, falla todo lo demás”.

Del tribunal a un videojuego

El 2 de mayo de este año, Marty acudió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo le dio voz al personaje de “Valea” en la expansión del videojuego “Horizon Forbidden West: Burning Shore”. Para lograrlo, la puertorriqueña, radicada en Los Ángeles, California, utilizó la técnica de grabación de movimiento que, en general, se utiliza para trasladar los movimientos de actores y animales vivos a un modelo digital.

Cabe recordar que la actriz cerró el 2022 con el papel de “Camille Vasquez”, en “Hot Take: The Depp/Heard Trial”, la película de Tubi, una plataforma “streaming” estadounidense.

En entrevista virtual con El Nuevo Día, la presentadora de televisión mencionó que esta no fue su primera experiencia con el “MoCap”. A principios del año pasado, una reconocida casa productora de videojuegos la contrató para darle vida a un personaje, pero el juego nunca salió. A dos meses del lanzamiento, contó, el producto fue cancelado.

“O sea, yo lo sufrí porque en ese juego, el personaje iba a tener mi rostro. Pasé por todo el proceso de captura de imagen, que es una cuestión bien ‘cool’”, dijo.

Quien también ocupó un lugar en el cuadro de semifinalistas en Miss Universe Puerto Rico 2008, comparó el set de grabación con una jaula que tiene más de 120 cámaras. Con una tableta digital en mano y sin moverte, comenzarás a ver distintas muecas que tendrás que repetir. De esta manera, a través de capturas, se irá creando tu avatar.

“Por eso en mi ‘post’ yo puse: ‘Es creatividad en su máxima expresión’, porque ver estos videojuegos y tener la oportunidad de trabajar en ellos..., mi marido es ‘gamer’ y él estaba bien ‘pompiao’ porque yo iba a salir en ese videojuego y después, fue cancelado, fue una decepción. Pero se da esta otra oportunidad y él ya jugaba este juego, ‘Horizon’”, expuso.

Para este proyecto, que Marty lo describe como “una de las experiencias laborales más divertidas e increíbles que he tenido hasta ahora”, solo utilizó su voz. La actriz puertorriqueña, de igual manera, sentenció que lo anterior no hace que la actuación sea más fácil.

“Lo considero un poquito más difícil porque cuando tú estás con otra persona en escena tienes la energía de esa persona, el lenguaje corporal que te dice mucho. Entonces uno se nutre de esas cosas también”, aclaró.

Agradecida por su voz

Con el fin de defender el idioma español y agradecida de haber nacido en un país hispanohablante, la artista confesó que actualmente su principal fuente de ingreso se encuentra en la creación de “voice overs”. En esa línea, Marty aconsejó e invitó a perfeccionar las técnicas vocales porque “hacen falta más talentos que se dediquen a esto”.

“Yo soy fiel partidaria de que cuando tú sabes más idiomas uno debe defender su lengua. Me crea mucha ansiedad cuando alguien dice: ‘El español no importa’. Para mí es tan importante, es una parte integral de mi formación y de quién soy. Por eso fue que empecé a hacer ‘voice overs’ porque necesitaban talento que hablara español y que pudiese tener el famoso ‘español neutro’ que yo perfeccioné estando en Univision y pues, empecé con comerciales”, agregó.

Hoy día, la boricua es la voz de los comerciales de Toyota en español, TJ Maxx y Johnson’s Baby. Con la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, la huelga de escritores en Hollywood y la posible integración de los actores, a la intérprete le parece “increíble” recibir tantas oportunidades gracias a su voz, instrumento por el que agradece a cada instante.