Después de haber interpretado -el año pasado- el papel de “Camille Vasquez” en “Hot Take: The Depp/Heard Trial”, la película de Tubi, una plataforma “streaming” estadounidense, la puertorriqueña Melissa Marty, anunció con entusiasmo su participación en otro proyecto actoral. Aunque la ganadora de “Nuestra Belleza Latina” en el 2008 estaba preparada para una vida activa en la industria, según manifestó en entrevista con este medio en el 2022, el reto que acaba de asumir era algo que no imaginaba.

“¡Trabajar como actor de doblaje y tener la oportunidad de hacer ‘Mo-Cap’ ha sido una de las experiencias laborales más divertidas e increíbles que he tenido hasta ahora! Es imaginación y creatividad en su máxima expresión”, dijo sobre la técnica que ha revolucionado a la industria del cine.

Orgullosa y asombrada, Marty acudió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo le dio voz al personaje de “Valea” en la expansión del videojuego “Horizon Forbidden West”, “Burning Shore”. Para lograrlo, la puertorriqueña radicada en Los Ángeles, California, utilizó la técnica de grabación de movimiento, que -en general- se utiliza para trasladar los movimientos de actores y animales vivos a un modelo digital.

“Ver esto, ¡es tan surrealista para mí! ¡Nunca imaginé que llegaría a hacer este tipo de cosas! ¡Decir que mi esposo estaba emocionado por este trabajo es quedarse corto! Amigos, como dijo A. Einstein: ‘La imaginación lo es todo, es una visión preliminar de lo que vas a atraer a tu vida’. Sueñen en grande”, añadió.

En la sección de comentarios, amigos, familiares y colegan han acudido para expresar su alegría y orgullo por Marty. Entre ellos se destacan los de Aleyda Ortiz y Dayanara Torres.

“‘OMG’. ‘Yes yes!’ Amo, y nadie mejor que tú para este proyecto. ‘So proud’”, sostuvo la presentadora de “En casa con Telemundo”. Torres, por su parte, dijo: “Que emoción. ‘Nothing stops you, girl!’ ‘Congrats!”.

El año pasado, la exreina de belleza comentó a El Nuevo Día que son muchos los sacrificios que ha tenido que hacer desde que ostentó la corona en el “reality show” de Univision. Sin embargo, no se visualiza en ninguna otra porfesión.

“El aceptar que me tuve que ir de mi isla, el que vivo lejos de toda la gente que amo, el que me pierdo fiestas, cumpleaños, días de madres, navidades, o sea, todas esas cosas uno las sacrifica, no tan solo yo, sino mi esposo también, nuestras familias todos están en Puerto Rico y nos perdemos de mucho por él apoyarme a mí y yo por seguir este sueño y deseo tan profundo de poner mi bandera en alto”, abundó.