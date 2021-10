Melissa Marty, la primera puertorriqueña en ganar la competencia televisiva “Nuestra Belleza Latina” (NBL), le reveló a la presentadora y primera reina del “reality show”, Alejandra Espinoza cuál chica debe ganar la corona este año a pesar de que ninguna le resulta favorita.

La ganadora de la edición del 2008 del programa que transmite Univision se conectó anoche en directo a través de un Live en Instagram que realizó Espinoza para conocer el sentir de los fanáticos de la duodécima temporada de “Nuestra Belleza Latina” en relación a las concursantes. La actriz puertorriqueña, radicada en Los Ángeles, pudo conversar con la animadora mexicana, quien precisamente fue quien la coronó en el 2008. Espinoza ganó la primera edición en el 2007.

Marty habló con total franqueza sobre las concursantes de este año y el desempeño de estas en la competencia televisiva. Para la boricua, ninguna de las participantes se proyecta como favorita y tampoco le ha encantado lo que ha visto hasta el momento.

La segunda ganadora de NBL entiende que las concursantes de esta temporada están muy actuadas ante la cámara y no han podido mostrarse tal cual son en el programa televisivo, dejando a un lado la autenticidad, ya que andan en busca de la perfección que no existe.

“Te felicito por lo que le dijiste a las chicas… siento que este año están muy de muñequitas. Están muy enfocadas en lo que piensa la otra compañera, de la otra y que aquella no me dio cámara y cuando les toca se olvidan de ser auténticas y están buscando una perfección inexistente. Por eso la gente no conecta con ellas porque no están siendo auténticas y eso se nota. La perfección no es nada divertida”, comentó Marty a Espinoza, quien coincidió con “un total”.

La actual presentadora de NBL enfatizó en que a partir de esta semana las chicas van a mostrarse un poco más vulnerables, ya que entiende que la competencia las va a llevar por esa vía.

“Siento que ellas han tenido la oportunidad de ver 11 (ediciones) de Nuestra Belleza Latina y vienen predispuestas con un enfoque de lo que quieren decir, cómo lo quieren decir y entonces no se quieren salir de esa cajita porque no quieren ser juzgadas”, reveló Espinoza.

Para Marty, a preguntas de Espinoza, la corona de este año recaería entre la hondureña Sirey Morán y la mexicana Lupita Valero.

“Si me fuera a dejar llevar por la gala pasada ninguna me tiene enamorada. En la gala pasada me llamo la atención Jaky (Magaña) que hizo muy bien el reto y Sirey que le puso los pasos de baile y se trató de mantenerse en la época del reto. Pero me parece que Jaky lo hizo muy bien. A Jaky la subestiman por su peso y su apariencia física y eso es un error muy grande porque eso no tiene nada que ver. Ella tiene una cara preciosa y tiene un ángel muy lindo”, aseguró Marty.

Sobre el desempeño de la puertorriqueña Raishmar Carrillo, Marty dijo que debe contenerse a la hora de realizar comentarios sobre otras participantes ya que está siendo “muy dura”.

Marty, de igual forma reconoció que entre el panel de jurado compuesto por Giselle Blondet, Jomari Goyso, Adal Ramones y Daniella Álvarez “hace falta un poquito de expertise de preparación de reina de belleza a nivel internacional”.

Sin embargo, subrayó que Nuestra Belleza Latina no es un concurso típico de reina de belleza, sino que es para seleccionar una nueva personalidad televisiva y en ese sentido el jurado tiene vasta experiencia.