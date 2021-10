Luego de que se diera a conocer que Raishmar Carrillo no recibió votos a su favor por parte de sus compañeras de “Nuestra Belleza Latina” para continuar en la competencia, el jurado compuesto por Giselle Blondet, Jomari Goyso, Daniella Álvarez y Adal Ramones, decidió darle otra oportunidad esta noche a la boricua y la salvaron de la eliminación.

La mexicana Jaky Magaña, quien obtuvo dos votos, se convirtió en la segunda salvada, por lo que la venezolana Yelus Ballestas tuvo que despedirse del “reality” de belleza que cuenta con la animación de Alejandra Espinoza.

“Gracias Ale. Me gustó al conversación que tuviste con las chicas. Me hizo recordar tus tiempos. Hemos vuelto a la esencia de ‘Nuestra Belleza Latina’ donde el público siempre decidió quiénes eran las chicas que estaban en peligro de eliminación. Raishmar, Yelus, dos chicas que de verdad, para mí, tienen muchas cosas muy bonitas que pueden aportar en esta industria. Pero están ahí, están ahí no por nosotros, lo decidió el público con sus votos”, comenzó Blondet, quien es la presidenta del Panel de Jueces.

La actriz y presentadora continuó dirigiéndose a Carrillo al recordar sus inicios en la competencia cuando contó su historia de superación y valentía. También le hizo una invitación a la modelo a que dejara de “demostrar” que era fuerte y que de quedarse en el “reality” aprovechara para enfocarse en sus sueños y ser de inspiración a otras personas.

A Yelus, por su parte, le enumeró los múltiples talentos que la han destacado en su corto paso por la pasarela de “Nuestra Belleza Latina” y apuntó que su miedo a equivocarse la lleva a demostrar una actitud confiada, pero que siempre había una oportunidad para crecer.

Ramones tuvo la responsabilidad de dar a conocer la decisión del jurado, que, a juzgar por el rostro del resto de las participantes, no fue bien acogida.

Las figuras encargadas de evaluar a las participantes, de igual forma, eligieron a Sirey Morán “como la mejor de la noche” y gran ganadora del reto de conducción. Asimismo, el públio decidió que está a salvo por una semana más.

Desde esta noche, la duodécima temporada de “Nuestra Belleza Latina” implementó una reducción en su horario. El “reality show” de Univision mantendrá su hora de comienzo a las 8:00 p.m., pero restará unos minutos de transmisión en cada una de sus galas.

Según la revista People en Español, “el espacio que dejará libre ‘Nuestra Belleza Latina’ pasará a ser ocupado por ‘Sal y Pimienta’”, el “show” dominical de Univision que es conducido por Lourdes Stephen y Goyso.