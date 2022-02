La semana comenzó con un rumor que cada vez resonaba más fuerte: Michael Bublé y Luisana Lopilato estarían a la espera de un cuarto hijo. Las especulaciones se hicieron cada vez más reales cuando medios estadounidenses divulgaron una foto del nuevo video del cantante en donde se podía ver claramente la incipiente panza de la actriz argentina.

El día martes, cuando las redes sociales no daban más de curiosidad, la feliz pareja confirmó la noticia con un dulce posteo en redes sociales y la alegría de sus seres queridos y colegas no se hizo esperar.

Si de historias de amor que parecen dignas de una película de Hollywood se tratara, la actriz argentina y el cantante canadiense podrían ser el ejemplo perfecto. Los artistas se conocieron en 2008 cuando él vino a dar un espectáculo a Argentina y ella, fanática de su música, decidió ir a verlo.

Una vez en el Gran Rex y ya terminado el recital, el cantante de baladas la invitó trasbastidores y terminaron la noche en una romántica cita. Ese encuentro inesperado fue lo único que hizo falta para que naciera el amor y, a partir de ese momento, no volvieron a separarse.

Él se decidió a que su futuro sería junto a Lopilato y, dicho y echo, a los pocos años le propuso matrimonio. Luego del casamiento, la actriz abandonó la Argentina y se dispuso a crear una nueva vida junto a su flamante marido en las heladas tierras canadienses.

Allí no solo construyeron un hogar sino una hermosa familia ya que tuvieron tres hijos juntos: Noah, de ocho años; Elias, de seis y Vida, de tres.

Actualmente, Luisana y Michael llevan 14 años juntos y el músico quiso rendirle un homenaje a ese amor en su nuevo proyecto musical. Con ese objetivo en mente escribió una canción titulada “I’ll Never Not Love You” y acompañó el estreno con un videoclip protagonizado por él y su esposa.

Allí hicieron un recorrido de su relación a través de referencias a algunos de los films románticos más destacados del cine como “Casablanca”, “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” y “Titanic. Pero en la filmación no solo habló sobre la pareja, sino que entre las escenas escondieron un tierno anuncio.

En una de las escenas puede verse a Luisana con una remera blanca que remarca su panza de embarazada y, luego de que la imágenes de ese fragmento recorrieran el mundo, los futuros padres realizaron posteos en sus redes sociales para oficializar la noticia. “Ups... lo hicimos de nuevo. Bebito en camino” , escribieron junto a la foto en donde se la podía ver a la actriz con una hermosa sonrisa mientras su marido apoyaba las manos en su vientre. La publicación superó rápidamente los 200,000 “me gusta” y la sección de comentarios se llenó de buenos deseos hacia la familia en crecimiento.

Entre las celebridades que festejaron la noticia se encuentran la actriz norteamericana Zooey Deschanel, el diseñador de indumentaria argentino Santiago Artemis, Grace Strobel, el conductor Drew Scott, Claudia Albertario, Florencia Etcheves e Iliana Calabró, entre otros.