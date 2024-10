Migbelis Castellanos se compromete con Jason Unanue: “Mi amor, mi presente y mi futuro”

En el video, musicalizado con la pieza “Can’t Help Falling in Love” , se aprecia a Castellanos cuando llegó al lugar de la mano de Unanue, quien la condujo hasta un camino de pétalos de rosas en la playa y fue ahí, al final, cuando él se arrodilló y le pidió que fuera su esposa. Para la ocasión, el empresario cuidó cada detalle. Decoró la playa con rosas rojas además de velas.

Castellanos usó un mini vestido con encaje en un color claro con unas sandalias metalizadas, mientras que él llevó un pantalón azul marino con una camisa blanca. “‘Take my hand, take my whole life too’. Mi amor, mi presente y mi futuro”, se lee en la descripción del video.