Miss Mundo de Puerto Rico, Elena Rivera, deslumbra con traje nacional alusivo a las bahías bioluminiscentes

El fascinante resplandor de nuestras bahías bioluminiscentes será representado en el traje nacional que llevará la actual Miss Mundo de Puerto Rico 2022 , Elena Rivera , durante su participación en la competencia “Dance of World” en el certamen internacional Miss Mundo .

El reto era que fuera vistoso, pero que a la vez permita movimiento y fluidez. “Eso era algo muy importante, ya que en Miss Mundo hace el ‘Dance of the World’, los bailes del mundo, y el traje tiene que ser menos pesado que lo usual para que yo pueda bailar en la tarima, algo que el diseñador logró muy bien” , agregó la beldad boricua, quien destacó que su proyecto de Belleza con Propósito es acerca del reciclaje. “Con este traje típico quiero llevar el mensaje de que la naturaleza hay que conservarla, que es bella, y que en Puerto Rico hay tres de las cinco bahías bioluminiscentes que existen en el mundo”.

Con la magia y misticismo de Joshuan Aponte

“Es un honor muy grande, porque más que un trabajo es un sueño. Desde pequeño siempre he estado obsesionado con los concursos de belleza, con la moda y principalmente con una parte más enfocada en los espectáculos, los escenarios, las bodas y los proms, no la moda de todos los días. Soñaba con hacer esto y desde el momento en que mis abuelos me llevaron a ver a Dayanara Torres en su recibimiento en Puerto Rico luego de haber ganado la corona universal, desde ese momento supe que quería trabajar con las reinas de Puerto Rico”, destacó Aponte.