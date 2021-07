Aryam Díaz Rosado compagina diversas pasiones que van del modelaje, la actuación y el mundo de los certámenes de belleza, de igual manera se involucra en actividades para ayudar a los niños, mientras también realiza estudios en periodismo.

Con voz pausada, actitud calmada y sonriente conversa sobre lo que ha conllevado su preparación desde que fue coronda como Miss Mundo de Puerto Rico en abril pasado. Sin descanso y disfrutando el proceso, la joven natural de Naranjito se encamina hacia uno de sus proyectos más importantes, el de representar a Puerto Rico en el certamen internacional Miss Mundo, que se celebra por primera vez en el país.

La joven de 22 años no solo tendrá la meta de destacarse entre las 120 candidatas que participarán, sino que le tocará ser la anfitriona en este evento que cumple su 70 aniversario y que por primera vez se celebrará en el Caribe, el 16 de diciembre de este año en el Coca Cola Music Hall en el Distrito de Convenciones en San Juan.

“El mayor reto que tengo es que soy la anfitriona. Es un honor, pero también me tocó esa gran responsabilidad. Voy a representar a mi país, en mi propio país. Se espera mucho de mí y sin duda esa va a ser mi prioridad, ser una buena representación de Puerto Rico, además de dar a conocer a nuestra isla de la mejor manera posible”, dijo la reina a la vez que mencionó estar preparada también para las críticas como algo que suele darse en los medios de comunicación y el mundo del modelaje.

Revela que de niña era habladora en la escuela, que nunca se estaba tranquila y se involucraba en todo lo relacionado con las artes, además que al principio su madre no estaba de acuerdo con que participara en certámenes de belleza, pues lo veía como un gasto de dinero y como algo que la podía desenfocar de sus estudios. Sin embargo, Aryam como joven independiente, enfocada y optimista, le demostró lo contrario, sin dejar de lado que ella era su máxima inspiración.

La verdad es que su progenitora Mayra Rosado compitió como Miss Naranjito en el certamen Miss Puerto Rico, así como para Miss Maja, para la década de los 80, y no quería que Aryam pasara por las experiencias negativas por las que ella atravesó.

“Vi sus fotos de pequeña y me encantaba eso. De ahí surgió todo. Ella me decía todo lo contrario, que me enfocara primero en mis estudios, no en los certámenes de belleza. Ella no tuvo la misma experiencia que yo en los certámenes. Por eso no estaba muy de acuerdo en que yo compitiera e igual lo hice escondida”, confesó la reina de 5′10″ de estatura, quien de niña disfrutaba ponerse los tacones y sombreros de su mamá.

De manera jocosa, compartió que buscó en el celular de su mamá el contacto del mismo promotor de esta cuando fue Miss Naranjito y lo llamó. Ya cursaba el duodécimo grado para aquel entonces, cuando se inscribió en el concurso Miss Borinquen Teenage en el 2018, del que resultó ser la ganadora.

“Trabajo desde los 16 años. Yo misma me he pagado mis cosas, y yo misma me pagué la inscripción. Fui donde mami con la hoja para que ella me la firmara, por ser menor de edad. Gané y luego de eso me envían a Brasil a competir en el Miss Teen Global Beauty International 2018 y también gané”, relata la única hija, quien ya cuenta con el apoyo de su mamá.

La actual Miss Mundo de Puerto Rico recuerda que de niña encendía el televisor los sábados en la mañana y así se encontró con la transmisión del Miss Mundo, que usualmente se llevaba a cabo en un país asiático y le interesó el concepto del mismo.

“Me gustaba demasiado la variedad de culturas, la filosofía de belleza con propósito y las pruebas de talento. Fijé mi mirada en este concurso y, con el tiempo, cuando me sentí preparada me inscribí”, dijo la joven quien ofrece labora en proyectos para niños huérfanos.

La génesis de su labor comunitaria no surgió por su participación en el certamen, sino que esa semilla siempre ha estado en ella. Lleva varios años visitando el hogar de niños San Andrés en Bayamón para impartirl clases de teatro, dicción, autoestima y modelaje a niños y niñas de 4 a 10 años. Así también lo ha hecho con una fundación que ha visitado en varios viajes en Brasil, que se enfoca en niños pacientes de VIH, la mayoría abandonados por sus padres.

“A través del arte contribuyo a que se sientan cómodos, que comiencen a confiar más en las personas y a creer en sí mismos, ya que la mayoría de ellos piensan que fueron abandonados porque sienten que no fueron suficientes para sus padres. Es importante fortalecer su autoestima, que encuentren su esencia”, explicó la joven acerca de este proyecto que será parte de su presentación para la mini competencia “Belleza con propósito”.

Asimismo, añadió que, con la pandemia, ante la imposibilidad de educarlos de manera presencial, optó por ofrecerles educación virtual para así continuar interactuando con ellos y comenzó con la creación de un Vlog en YouTube para que los niños se conecten a repasar las clases.

En ruta al certamen internacional, la reina natural del barrio Achiote de Naranjito continúa preparándose en lo que es dicción y etiqueta, aprendiendo idiomas, reforzando su inglés, además de historia y cultura de Puerto Rico. Sobre la prueba de talento, aunque no revela en qué consistirá, sí adelantó que es algo que nunca ha hecho, por lo que le resulta más retante. En cuanto a su arreglo de maquillaje y peinado, admite que tiene que tomar clases, pues para el concurso y todas las actividades relacionadas con esté, depende solo de ella para la preparación.

La concursante también informó que activará un plan en las redes sociales para que las personas dentro y fuera de Puerto Rico sepan lo que sucede con relación al certamen.

“He podido compartir con varias chicas de otras partes del mundo. Es algo que tengo consciente, que vienen para Puerto Rico y quiero dejarlas con el deseo de que quieran volver y regresar con sus familias. Siempre mi plan principal ha sido dar a conocer a mi país”, añadió.

Aryam no se amilana cuando se le trae el tema sobre las situaciones que ocurren en los certámenes de belleza cuando en ocasiones se vandalizan los vestidos, por otras candidatas quizás pensando en obtener algún tipo de ventaja en la competencia.

“Ya yo lo he pasado en pasarelas internacionales, también en backstage de actuación de obras de teatro... En cualquier parte que haya competencia, siempre van a haber personas que van a tratar de ganar de manera negativa. Pienso que es un reto porque si te hacen una maldad es que te ven como una competencia para ellos. Si te hacen la maldad, ya tienes un paso adelante, vas ganando y procurar que nada de eso nos puede desenfocar porque es el propósito de esos actos, de jugar con las emociones. Simplemente lo mejor es ignorar y continuar con tu plan de trabajo, no prestarles atención a esas cosas. Hay una solución para todo. Te rompieron un traje, tienes tres más. Nunca me he detenido por eso”, culminó.