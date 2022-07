Con propuestas que acapararon diversas problemáticas que afectan a los ecosistemas locales, cuatro transformistas dieron la milla extra en el concurso Miss Puerto Rico Earth 2022, al tiempo que se inspiraron en las maravillas de la naturaleza para llevar mensajes sobre esperanza ecológica, conciencia verde y compromiso ambiental.

Utilizando el arte del “drag” y portando como títulos los elementos de la naturaleza –tierra, agua, aire y fuego–, las recién coronadas soberanas se disponen a trabajar, durante un año, en diferentes iniciativas sociales en pro del planeta Tierra, tal como lo han hecho sus predecesoras desde 2018.

“Buscamos a unas reinas que tengan una conexión con la naturaleza, una conexión con el medioambiente, y que trabajemos llevando un mensaje y fomentemos el cuidado y la protección (del entorno natural)”, dijo Josafat E. Arzuaga, presidente de Miss Puerto Rico Earth Corporation, sobre el propósito del concurso.

5 de Julio del 2022 Santurce PR Teatro. Francisco Arriví. Miss Puerto Rico Earth 2022. En la foto: la representante de San Juan, Ashanty Noumark. david.villafane@gfrmedia (David Villafane/Staff)

Las participantes coincidieron en que Miss Puerto Rico Earth no es el típico concurso de belleza o transformista en el que se busca personificar y exaltar la belleza femenina. Además de atravesar por pruebas de talento, desfile en traje de baño y de noche y una sección de preguntas, cada una elaboró y estructuró una propuesta de trabajo basada en algún problema ambiental que tuviera presencia en su municipio.

PUBLICIDAD

Las propuestas debían cumplir con una serie de estatutos a ser evaluados por un jurado. Previo a la noche final, efectuada el pasado 2 de julio, las candidatas presentaron sus propuestas y se entrevistaron con el jurado. El día del certamen, cada una comenzó su participación con un discurso, luciendo un atuendo inspirado en las maravillas naturales. La noche final de Miss Puerto Rico Earth 2022 se celebró en el Teatro Francisco Arriví, en Santurce.

La ganadora máxima del concurso y quien obtuvo el título de Miss Puerto Rico Earth 2022 fue Tyra Minaj D’emerald, con su propuesta “Patitas felices con Tyra”. D’emerald, quien representó a Trujillo Alto, enfocará sus esfuerzos en la problemática de los perros callejeros y la utilización de sus desechos como composta.

D’emerald, ganadora en las categorías de presentación, pregunta, talento y traje de baño, indicó que siempre ha tenido un interés genuino por la naturaleza y los animales. Por lo tanto, espera utilizar la plataforma que le brinda la organización del certamen para llegar a más personas y trabajar con su causa a nivel isla.

Por su parte, Dhanna X. Amers, quien representó a Vieques, resultó primera finalista y fue coronada como Miss Puerto Rico Air 2022.

5 de Julio del 2022 Santurce PR Teatro. Francisco Arriví. Miss Earth Puerto Rico 2022. Dhanna X. Amers, quien representó a Vieques, resultó primera finalista. david.villafane@gfrmedia (David Villafane/Staff)

Amers recibió el premio a la mejor propuesta ambiental con el título “La era digital y su huella”. Durante su año de reinado, se propone trabajar en el desarrollo de actividades para la recolección y disposición de aparatos electrónicos. Además, busca realizar campañas educativas acerca de su impacto en los ecosistemas y la biodiversidad.

PUBLICIDAD

Representando a San Juan, Ashanty Noumark fue coronada como Miss Puerto Rico Water 2022. Noumark tomó los vertederos clandestinos de la capital como inspiración para elaborar el proyecto en el que trabajará por los próximos 12 meses, y espera colaborar mano a mano con las comunidades sanjuaneras en campañas educativas.

Entretanto, Shayra Blak, natural de Humacao, fue coronada como Miss Puerto Rico Fire 2022, e indicó que utilizará su título para atender la situación de los incendios forestales en temporadas de sequía, como ocurre en la actualidad.

Miss Puerto Rico Earth 2021, Kellan Rogue, se expresó satisfecha y emocionada con el trabajo que realizó durante su año de reinando. Rogue formó parte de limpiezas de basura en cuerpos agua, empleó los medios digitales para orientar y educar acerca de problemáticas ambientales, y desarrolló una serie de eventos en discotecas locales, entre otras iniciativas.

5 de Julio del 2022 Santurce PR Teatro. Francisco Arrivi. Certamen Miss Puerto Rico Earth 2022. En la foto: el organizador del certamen, Josafat Arzuaga. david.villafane@gfrmedia (David Villafane/Staff)

Igualmente, Vida Eva Laveau, Miss Puerto Rico Water 2021, resaltó cómo la plataforma sirvió para poder llegar a altos funcionarios y exponer sus ideas para encontrar soluciones a problemáticas medioambientales.

“Gracias a la plataforma, tuve un poder para reunirme con los alcaldes y representantes de distintos municipios para lo que fue el recogido de basura clandestina y la organización de limpiezas de costas. Esta plataforma es una corona con propósito y eso es lo que nos diferencia”, acentuó Laveau.

Adolfo Rodríguez Velázquez Especial para El Nuevo Día

El autor es candidato doctoral en Biología y becario de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.