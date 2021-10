México, Andrea Meza (Miss Universo 2020) Declaración final: "Vivimos en una sociedad que, cada vez más, está más avanzada. Y a medida que avanzamos como sociedad, también hemos avanzado con los estereotipos. Hoy en día, la belleza no es solo nuestra apariencia. Para mí, la belleza irradia no solo en nuestro espíritu, sino en nuestro corazón y en la forma en que nos conducimos. Nunca permitas que alguien te diga que no eres valioso". (Suministrada)