Miss Universe: conoce las controversias en esta edición 2024

Queda fuera Miss Armenia

Según explicó Miss Universo, cada representante debe tener pasaporte vigente emitido por el país que representa. “La investigación interna confirmó que la actual ganadora no nació en Armenia, no ha residido en Armenia durante la mayor parte de su vida y no tiene doble nacionalidad. Por lo tanto, no es elegible para participar en la final del próximo certamen Miss Universo en México”, se lee enel comunicado.