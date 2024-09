Miss Universe España 2024 vive con orgullo sus raíces, sus tatuajes y su color de piel

Jiménez, de 21 años, contó en una entrevista con el periodista colombiano Lucho Borrego que estuvo en varios centros de acogida desde que tenía 12 años hasta los 18, ya que su madre no pudo ocuparse de ella “por motivos externos”.

“Fui tutelada por el Estado y esto me permitió también salir de la zona en la que yo estaba que era un poco conflictiva en cuanto a mis padres y finalmente, pude ir a estos hogares y crecer de la mejor forma; y lo agradezco muchísimo porque al final la mujer que soy hoy es gracias a todo lo que pasé, entonces soy de las personas que piensa que todo pasa por algo y aquí estoy”, expresó.

“Que me miren a mí”

La joven explicó que espera ser inspiración y que otras personas tatuadas no se limiten, aunque no incita a los jóvenes a hacer lo mismo. Además, reveló que tanto ella como su equipo están pensando si cubrirlos o no para su participación en Miss Universo.