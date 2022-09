La controversias no se detienen para Miss Universe. Luego de que este medio diera a conocer que la edición número 71 del certamen fue pospuesta para el primer trimestre del 2023, el periódico New York Post reveló que la empresa matriz del concurso busca venderlo por $20 millones.

Según el medio estadounidense, Ari Emanuel Endeavor, presidente de Endevaor Group Holdings, Inc., no ha tenido éxito en la búsqueda de un comprador. Una fuente New York Post, además, aseguró que el empresario ha hecho ofertas a inversionistas de Asia y Sudamérica.

De igual forma, la nota publicada por el medio establece que a Endeavor no le gusta “admitir que ha perdido dinero”, por lo que, probablemente, no baje el precio de venta. Mientras tanto la empresa, que también posee una compañía encargada de manejar talentos, se ha deshecho de otros negocios en sus intentos para subsistir.

Entre otros detalles, el medio publicó que actualmente los ingresos de Miss Universe rondan los $7 millones, sin embargo ha presentado pérdidas de $2 millones anuales.

En el 2021, durante el certamen, solo atrajo $2.7 millones de espectadores en Fox y se posicionó en el último lugar entre las cuatro grandes emisoras.

La semana pasada se dio a conocer que este año no se celebrará la septuagésimo primera edición del certamen.

“Los directores nacionales recibieron una comunicación de que, en efecto, se celebrará el certamen en el primer trimestre de 2023″, informó Jobenny Rivera a El Nuevo Día, quien es relacionista profesional de la organización local de Miss Universe Puerto Rico.

Aunque se mencionaba a Las Vegas y Vietnam como posibles sedes para la edición de este año, Rivera señaló que no se ha confirmado la fecha en específico ni el lugar ni el país en donde se llevará a cabo.

Ante rumores de que hay una fecha separada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, Karen Garnik, la portavoz de ASM Global, empresa administradora del Coliseo de Puerto Rico, confirmó que “no hay contrato firmado ni fecha confirmada para la celebración del certamen en estas instalaciones”.

Según una fuente de El Nuevo Día allegada al certamen, la próxima edición de Miss Universe no se realizaría en Puerto Rico, sino la siguiente. Las sedes que la organización de Miss Universe evalúa para el concurso que se celebrará a principios del 2023 son las ciudades estadounidenses de New Orleans y Las Vegas, así como Francia o Las Bahamas.