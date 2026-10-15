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Miss Universe Puerto Rico 2015, Catalina Morales, luce su avanzado estado de embarazo

La reina de belleza mostró una de las etapas más especiales de su vida durante la celebración de “Las Fabulosas de San Juan Moda”

15 de octubre de 2026 - 5:11 PM

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Miss Universe Puerto Rico 2015, Catalina Morales. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

San Juan - Miss Universe Puerto Rico 2015, Catalina Morales, acaparó miradas en la alfombra de San Juan Moda al lucir su barriga de casi ocho meses de embarazo, mientras espera la llegada de su primogénito.

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La también abogada formó parte de la celebración de “Las Fabulosas de San Juan Moda”, evento que conmemoró la noche del miércoles el legado de 21 reinas de belleza que han representado a Puerto Rico en el famoso certamen internacional.

Madison Anderson, Catalina Morales y Bárbara Torres.Denise Quiñones, Jennifer Barreto y Zuleyka Rivera.Grupo de las "Las Fabulosas de San Juan Moda 2026".
1 / 28 | Reinas y fabulosas: una noche para celebrar a las misses puertorriqueñas. Madison Anderson, Catalina Morales y Bárbara Torres. - Suministrada

Recordemos que la modelo, de 35 años, reveló su embarazo en agosto de este año, cuando cumplía cinco meses y medio de gestación. La llegada de su primer bebé, según destacó públicamente, fue un proceso difícil que requirió tratamientos de fertilización in vitro para cumplir su anhelado sueño de convertirse en madre.

Morales compartió entonces detalles del proceso que enfrentó junto a su pareja para lograr el embarazo y explicó las razones por las que optaron por este tratamiento.

“Tenía la reserva ovárica un poco baja para mi edad y me encontraron una trompa de Falopio obstruida. No significa que no pudiera tener hijos, pero sí que podía hacerse mucho más difícil o que podía tomar mucho más tiempo. Por ese lado supimos que el mejor camino para nosotros era fertilización in vitro”, contó en agosto en una entrevista con Primera Hora.

La reina de belleza se casó con el estadounidense Dan Kaufman en abril de 2024.

¡En emojis! Así es la vida de una Miss Universe Puerto Rico

¡En emojis! Así es la vida de una Miss Universe Puerto Rico

21 reinas del certamen de belleza se reunieron por primera vez, todas al mismo tiempo. Llegaron en limusina al evento “Las Fabulosas de San Juan Moda”, en el restaurante Azul, Condado.

Tags
Catalina MoralesMiss Universe Puerto RicoSan Juan ModaEmbarazo
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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