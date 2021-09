A solo cuatro días para la noche final de Miss Universe Puerto Rico 2021, y tras la celebración esta noche de la competencia preliminar, presentamos diez de las candidatas que tienen altas posibilidades de llevarse la corona nacional, así como cinco adicionales que también se perfilan como favoritas.

Las 26 concursantes de esta edición han logrado un gran desempeño, tomando en cuenta los retos que han tenido que sobrellevar para formar parte de este concurso, que no se realizaba desde que inició la pandemia por Covid-19.

Aunque todas las jóvenes se han destacado de una forma u otra, aquí compartimos algunas de las que han sido consistentes en su desempeño durante toda la competencia. En la competencia preliminar, celebrada en el Teatro Tapia, un jurado seleccionó a 15 semifinalistas que serán anunciadas el día del evento final, a llevarse a cabo el jueves, 30 de septiembre, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El concurso se transmitirá en directo a través de Wapa Televisión, canal auspiciador del certamen que este año se celebra bajo el lema “Abraza tu belleza”, con la producción de Sonia Valentín.

La saliente reina, Estefanía Soto Torres, será la responsable de coronar a su sucesora, quien representará a Puerto Rico en el certamen internacional de Miss Universe a celebrarse en diciembre en la ciudad turística sureña de Eilat, en Israel. Steve Harvey fungirá una vez más como conductor del popular concurso, que se transmitirá en vivo por la cadena Fox en Estados Unidos, y donde la mexicana Andrea Meza coronará a la nueva reina universal.

A continuación, las diez favoritas con una breve descripción de cada una, provista por las propias candidatas a los organizadores del certamen:

Aguadilla - Liana Morales, 24 años

Practicó diversos deportes como el voleibol, baloncesto y softball. También, se destacó en el modelaje. Compitió en la Baby Musa de Carlos Alberto y ganó los certámenes Miss Teen World Puerto Rico y Miss Teenager 2014. Cuenta con un bachillerato en biología celular y molecular en The College of Saint Rose en Albany, New York. Su meta es continuar estudios en medicina, con especialidad en pediatría una vez culmine sus compromisos con el certamen. Actualmente se desempeña como voluntaria del grupo Rescate Playas Borinquen, que ayuda a la conservación de las playas en el área norte de Puerto Rico. Trabajó como intérprete durante la pandemia y sus pasatiempos son compartir en familia y con amistades, hacer ejercicios e ir a la playa.

Liana Teresa Morales, Miss Aguadilla (VANESSA SERRA DIAZ)

Carolina - Ediris Joan Rivera, 25 años

Desde los siete años comenzó a practicar el deporte de voleibol, oportunidad que aprovechó para evolucionar y desarrollar habilidades de liderazgo lo que la llevó a convertirse en coach de un equipo de niñas. Es egresada de la Universidad Ana G. Méndez, donde culminó estudios como Técnica de Farmacia. Desea convertirse en modelo internacional e incursionar en el mundo de las comunicaciones con el propósito de usarlo como herramienta para convertirse en portavoz de la equidad y el empoderamiento de la mujer. Su deseo desde niña fue participar en Miss Universe Puerto Rico y llegó a pensar que no lo lograría, pero en el camino redescubrió su potencial y comenzó a creer en ella. Ediris creó una iniciativa educativa y motivacional para empoderar a toda mujer enfocado en la autoconfianza en redes sociales bajo el nombre de Irradia tu Belleza.

Ediris Rivera, Miss Carolina

Dorado - Oxana Isabel Rivera, 27 años

Oriunda de Arzamas, Rusia, una ciudad pequeña localizada al este de Moscú. Vivió una niñez difícil hasta que fue adoptada a los 13 años por una familia puertorriqueña, a la que le agradece el haber vuelto a nacer. Considera a Puerto Rico su casa. Tiene un hermano gemelo, quien fue adoptado por sus padres, quienes a su vez adoptaron a otros dos niños, también de Rusia. Domina tres idiomas (español, inglés y ruso) y tiene un bachillerato en administración de empresas con especialidad en mercadeo del Fashion Institute of Technology de Nueva York. Actualmente se desempeña como modelo profesional.

Oxana Rivera, Miss Dorado

Fajardo - Janice Jiménez, 22 años

Posee un bachillerato en ciencias con concentración en enfermería de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao. Realizó su práctica clínica en más de diez lugares, entre hospitales, comunidades, escuelas y hogares de ancianos. Apasionada del baile desde su infancia, practicaba street jazz, salsa y bellydance, de igual manera, participaba en carnavales y encendidos navideños de su pueblo. Disfrutó y creció muchísimo durante las clases de modelaje en la Academia de David Acosta y en la de Modellet. Trabajó por cinco años para el municipio de Fajardo en el Departamento de Recreación y Deportes, en adición a la Escuela de Bellas Artes, siendo líder en campamentos de verano. Trabaja voluntariamente con la fundación Fondita de Jesús en Santurce cuya misión es trabajar con las personas sin hogar de manera holística para poder reintegrarse en la comunidad.

Janice Jimenez, Miss Fajardo

Isabela - Gabriela Sofía Muñoz, 25 años

Desde pequeña, Gabriela demostró tener habilidad para el baile, demostrando su talento por tres años consecutivos en el Puerto Rico Salsa Congress. En su adolescencia, se interesó por el campo del modelaje donde tuvo la oportunidad de viajar por cuatro años consecutivos a República Dominicana para desfilar en las pasarelas más importantes de dicho país. Además, representó a Puerto Rico en el concurso Miss Teen Mundial 2015, posicionándose como primera finalista. Posee un bachillerato en educación agrícola de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Es voluntaria de las organizaciones sin fines de lucro Para La Naturaleza y también de Conservación Costera donde realiza diferentes actividades como sembrar, mantenimiento de siembra, limpieza en las costas, entre otros. Con la plataforma de este certamen le encantaría crear un proyecto llamado Siembra Vida, con la misión de concienciar a las personas de todas las edades a que conozcan la importancia y los beneficios de reforestar y de hacer un buen uso de nuestros recursos naturales. Entre sus pasatiempos están ir a la playa, hacer ejercicio, ver series, leer, bailar y escuchar música.

Gabriela Muñoz, Miss Isabela (VANESSA SERRA DIAZ)

Loíza- Michelle Colón, 20 años

Actualmente realiza un doble bachillerato en biología y pre-médica en la Universidad Interamericana de Puerto Rico con miras a continuar una carrera en medicina con especialidad en dermatología. Desde pequeña, desarrolló una pasión por el servicio comunitario, realizando voluntariado con organizaciones sin fines de lucro como CAP (cáncer pediátrico), Susan G. Komen (cáncer del seno), Chicas By Alexandra (bullying infantil) y Al Samaritan’s Purse International Relief. Luego del paso de los huracanes Irma y María, y tras los terremotos en el área sur, realizó labor comunitaria en centros de acopio y brindó ayuda social. Estas experiencias la motivaron a fundar la entidad CARE Empowerment Program, una organización que busca desarrollar líderes y lideresas a través de proyectos de impacto comunitario. Durante la pandemia colaboró con la Guardia Nacional de Puerto Rico durante seis meses en los centros de vacunación. Disfruta de la meditación y la pintura, y entre sus pasatiempos se encuentra el canto y el baile. Es graduada del taller de herederas culturales de Loíza, N’Zambie. Michelle aspira a convertirse en un ejemplo para la niñez y juventud loiceña y anhela inspirar a esta nueva generación a ser agentes de cambio, reclamar espacios de visibilidad y representación, y a lograr para su municipio la primera corona nacional.

Michelle Marie Colon, Miss Loíza

Mayagüez - Amanda Ayala, 27 años

Desde los 12 años comenzó a participar junto a su madre de actividades como voluntaria en albergues de animales y recogidos de playas en las costas del oeste. Inspirada por su padre, quien es médico, sintió pasión por las ciencias y el cuidado médico, lo que la llevó a obtener un bachillerato en ciencias biomédicas en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con aspiraciones en adquirir un doctorado en optometría. El amor por las ciencias, lo combinó con su pasión por la actuación, moda y belleza. Desde adolescente comenzó a modelar y participó en reconocidas pasarelas y campañas tanto nacionales como internacionales. Fue coronada como Virreina Internacional del Turismo Latino en el 2012. Se describe como una persona amorosa, empoderada y decidida. Siempre se ha identificado con la conservación de las playas.

Amanda Ayala, Miss Mayagüez

Salinas - Astrid Dianet Arroyo, 26 años

Comenzó en el deporte de la gimnasia artística cuando tenía cuatro años en el Albergue Olímpico de Salinas. Su pasión y disciplina en este deporte la llevó a representar nacionalmente a su Club de gimnasia del Sur y a Puerto Rico en varias competencias internacionales, entre ellas los Juegos Panamericanos Juveniles. Al cumplir sus 15 años, Astrid decidió emprender un nuevo camino dentro de la gimnasia y se abrió a ser entrenadora de niños que, como ella, veían en este deporte una oportunidad de desarrollo holística. Su caminar como entrenadora la llevó a impactar a decenas de niños en su pueblo natal. En el año 2012 incursionó en el mundo del modelaje representando a su pueblo Salinas en Miss Puerto Rico Teen, logrando obtener la corona local e internacional. Desde los diferentes escenarios en los que ha estado presente, siempre ha intentado apoyar de alguna manera u otra a comunidades de personas con diversidad funcional. Entre esas comunidades, las personas con síndrome de Down. Asimismo, en el 2018 tuvo la oportunidad de perseguir su pasión de convertirse en DJ profesional, visitando escenarios junto a grandes artistas como Bad Bunny.

Astrid Arroyo, Miss Salinas

Toa Baja - Heilymar Rosario, 25 años

Criada en el barrio Villa Palmeras de Santurce, es la mayor de cuatro hermanos. Desde muy pequeña siempre estuvo involucrada en actividades como los deportes, el ballet y luego la música. Se graduó con alto honor de la Escuela Especializada Libre De Música de San Juan a los 16 años y obtuvo un diploma integrado músico-académico. Estudió en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y fue becada por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, por pertenecer al coro de dicha institución. Gracias a su pasión por la música, ha tenido la oportunidad de cantar junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y en importantes escenarios de Puerto Rico. Actualmente se encuentra en su último semestre de bachillerato en administración de empresas, con concentración en mercadeo de la UPR de Río Piedras. Incursionó en el mundo del modelaje con 16 años y desde entonces ha sido la imagen para diversas marcas, festivales y desfiles a nivel local e internacional. Su trabajo filantrópico incluye labores junto a asociaciones como: Scuba Dogs Society, LLS Light The Night, TrueSelf Foundation (All Out 5k), World Central Kitchen y su más reciente proyecto junto a la fundación ACUTAS, entre otros. Confía en que la plataforma de Miss Universe Puerto Rico es el vehículo ideal para llevar su filosofía de vida que es: “sin importar las circunstancias, siempre creeré en las oportunidades”.

Heilymar Rosario, Miss Toa Baja (VANESSA SERRA DIAZ)

Trujillo Alto - Sthephanie Miranda, 27 años

Es graduada de Youngstown State University con un bachillerato en comunicaciones y una especialización en teatro. En el 2004, a su abuela le diagnosticaron Alzheimer y ver cuánto afecta esta enfermedad a la sociedad la motivó a crear conciencia. Ha tenido el honor de trabajar con Alzheimer’s Asociación para la caminata The Walk To End Alzheimer’s. Por varios años ha ayudado a difundir y recaudar fondos con su equipo Unforgettable Love. Sthephanie ha seguido su pasión por los concursos de belleza desde que tenía 18 años. Ganó su primer título como Miss Ohio Latina en el 2013. A medida que continuaba su desarrollo en la industria, se dio cuenta del impacto que una persona puede tener con su propia voz. Sthephanie, además, ha obtenido los siguientes títulos: Miss OH U.S International 2015, Señorita Estados Unidos 2018, Miss Latinoamerica 2018 y Miss Ohio USA, donde fue parte del top 15 en Miss USA 2020.

Stephanie Miranda, Miss Trujillo Alto (VANESSA SERRA DIAZ)

OTRAS FAVORITAS

Además de estas diez jóvenes, otras que se perfilan como favoritas y que han tenido un buen desempeño son:

*Cidra- Marangeli Meléndez, 24 años

*San Lorenzo - Jaylene Álvarez, 28 años

*Toa Alta - Zaely Coral Sierra, 23 años

*Vega Baja - Génesis Oliver, 23 años

*Villalba - Gabriela Guzmán Guzmán, 22 años