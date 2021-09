Wapa Televisión, junto a la organización de Miss Universe Puerto Rico, transmitieron esta noche la competencia preliminar del certamen de Miss Universe Puerto Rico 2021.

El espectáculo realizado en el Teatro Tapia en San Juan brindó a las candidatas la oportunidad de lucir toda su belleza y gracia.

“Tuvimos el objetivo de presentar a las candidatas tal cual son para que destacaran por su belleza y también por su personalidad. El jurado pudo evaluarlas para hacer la selección de las 15 finalistas que se anunciarán el jueves en la noche final. Todas estas mujeres son espectaculares y sabemos que han puesto su corazón en cada etapa de este certamen”, dijo Sonia Valentín, productora ejecutiva en declaraciones escritas.

El espectáculo fue animado por José Figueroa y Nicole Chacón y presentó a las beldades en su primer desfile en traje de baño y en vestido de gala.

Nicole Chacón y José Figueroa fueron los animadores de la Competencia Preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2021. Fotos por J. Perez Mesa/ Miss Universe Puerto Rico

La velada dio inicio con la presentación de las candidatas en hermosos vestidos creados por el diseñador Marcos Carranzana en una coreografía de Danny Lugo. Las beldades hicieron su entrada en la tarima del teatro donde el jurado pudo ver su desempeño. Luego de ese primer desfile, siguió la evaluación en traje de baño, diseñados por MC Swimwear para Miss Universe Puerto Rico.

El jurado estuvo compuesto por nueve profesionales de la industria de la belleza, salud y el arte. Ellos fueron: Uma Blasini, Miss Universe Puerto Rico 2007; Danna Hernandez, Miss Universe Puerto Rico 2017; la periodista Katiria Soto; el actor Yamil Ureña; el celebrity hair and makeup artist, Paul Anthony; la diseñadora Margarita Álvarez; el empresario Otilio Santiago; el modelo y banquero, Maximiliano Córdova y la directora de operaciones de Walgreens, Eileen Ojeda, quienes evaluaron cualidades de todas las reinas.

Madison Anderson Berríos, Miss Universe Puerto Rico 2019, hizo su primera participación musical televisiva durante la Competencia Preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2021. Fotos por J. Perez Mesa/ Miss Universe Puerto Rico

Como parte importante del evento, fue la primera presentación en televisión como cantante de Madison Anderson Berríos, Miss Universe Puerto Rico 2019, interpretando su tema titulado “Show Me How”. También, contó con la intervención musical del cantante de salsa, Luis Figueroa, con el tema “Hasta el sol de hoy”.

Premios especiales

La preliminar sirvió para presentar varios premios especiales como L´Oreal Paris Cabello Más Hermoso y Piel Más Hermosa para Miss Trujillo Alto, Stephanie Miranda y Miss Isabela, Gabriela Sofía Muñoz, respectivamente. El premio de Miss Fotogenia fue para Miss Cidra, Marangeli Meléndez y Miss Amistad lo obtuvo Karina Von Gundlach, Miss Cayey, quien lamentablemente se tuvo que retirar del certamen por situaciones personales.

Como detalle en camino a la noche final se anunció de Estefanía Soto Torres, Miss Universe Puerto Rico 2020 como animadora del certamen final junto a Jaime Mayol. Soto Torres también estará a cargo de coronar a su sucesora.

La preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2021 fue presentada por L’Oreal París. Con el auspicio de Mitsubishi, Claro, Walgreens, Plaza las Américas, Plaza del Caribe, Bakers y BMedia. También, se unió Fairmont El San Juan Hotel como hospedería oficial del certamen.

Miss Universe Puerto Rico 2021 también es posible gracias al apoyo de: Hospital Metropolitano, Lido Jewelers, B It Salón, Revista Mírame Siempre, Aba Beauty Lounge, Wanda González Medical Spa, Body by Dr. Carlos Portocarrero, Dr. Carlos Izcoa, Smart Meals Preps, Edwin Benítez, Tiendas Totto, Beth Brows, Sun Color Tan, Cristalia, The English Lab, Barila, Naturally Brand y Allied Car & Truck Rental, entre otros.

Los seguidores de las redes sociales pueden conocer todo lo relacionado a las beldades boricuas, ver sus perfiles, seguir la trayectoria de sus candidatas, y ser parte de lo que día a día realizan en su ruta a la corona, a través del portal de www.muniversepr.com. Las cuentas oficiales de Miss Universe Puerto Rico son bajo @MUNIVERSEPR en Facebook, Twitter e Instagram.

La competencia final de Miss Universe Puerto Rico 2021 se transmitirá en vivo, desde el Centro de Bellas Artes de Santurce, el 30 de septiembre a través de Wapa Televisión y en los Estados Unidos a través de Wapa América, simultáneamente.