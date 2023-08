Durante décadas, el eslogan de L’Oréal Paris, “Porque tú lo vales”, ha forjando una conexión entre sentirse valioso y tener la capacidad de fomentar e inspirar un sentimiento de valor en los demás.

Es por eso que, desde hace varios años, Miss Universe Puerto Rico reconoce a la Mujer de Valor. Este reconocimiento, junto a la marca de belleza, se otorga a aquella candidata cuyo desempeño filantrópico y características representan el valor de la marca y su aportación a la sociedad, según establece la franquicia local en su página web.

En esta edición, el Premio de Mujer de Valor L’Oréal Paris fue otorgado a Miss Patillas, Karla Guilfú Acevedo. El galardón, que incluyó un premio metálico de $1,250, llegó en manos de la beldad que lo conquistó en el 2022, Miss Barranquitas, Sarah Angely Rodríguez Ríos.

PUBLICIDAD

Tanto L’Oréal Paris como Miss Universe Puerto Rico, destacaron la labor de Guilfú, quien se desempeña como manejadora de crisis de la Línea PAS de ASSMCA. A través de la transmisión de Wapa Televisión se publicaron visuales de la labor comunitaria de la verdad, gesta que, aseguró, continuará.

“Representar a Patillas es enaltecer el lugar que me dio vida y me hizo ser la persona que soy. Es el orgullo más grande que he sentido ya que comprendo que el universo debe darse la oportunidad de conocer este maravilloso pueblo”, subrayó la candidata en su perfil disponible en la plataforma de Miss Universe Puerto Rico.