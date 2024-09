Molusco, Pamela, Alí y Robert llegan a KQ 105 FM: “Esto es un cambio para poner al aire a los líderes del mercado”

“(Estoy) muy contento de que esto se lleve ya, finalmente, a las ondas radiales. Sabemos que hay retos, de esto se trata esta industria, pero nada, lo que tenemos que hacer es ponernos para nuestro número y estar listos para octubre”, dijo Héctor Martínez, presidente y gerente general de KQ 105 FM y WKAQ 580 AM durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en los nuevos estudios de Molusco TV, en Hato Rey .

“Esto no es un cambio para poner a Chucho, Jacinto, María y José. Esto es un cambio para poner al aire a los líderes del mercado”, puntualizó.

Le brillan los ojos

Yo tengo que ser agradecido con Dios, con la vida y con la gente. Cuando tú tienes la edad que yo tengo, que llevas un montón de años, que tengo un momento tan ‘cool’ como este, pues, mano, me siento increíble. Este es el pico de mi carrera y de mis muchachos, estamos haciéndolo juntos.

El creador de contenido, de igual forma, celebró que su proyecto dejó de ser un programa para convertirse en una marca. Después de esto, aseguró, no le pide “mucho más” a la vida.

“Las tendencias de Molusco” llegará a la radio bajo el mismo formato con el que conquistaron a la audiencia desde sus inicios. “Nosotros no podemos cambiar lo que realmente éramos”, subrayó.

“El espacio tiene mi personalidad, tiene mis gustos, es tipo ‘boutique’, bien íntimo para entrevistar a la gente que yo tenga ‘one on one’, obviamente es el formato que se está haciendo en en el mercado latinoamericano, como dictan las tendencias y, por fin, luego de dos años, lo estrenamos”, concluyó.

Felices en su nueva casa

“Ay, Dios mío, yo estoy demasiado contenta, yo todavía no me lo creo. Tengo todos los nervios, pero los nervios buenos, no los malos. Todo es una emoción bien genuina y bien rica, disfrutando el momento”, describió la coanimadora de “Hoy día Puerto Rico” de Telemundo.