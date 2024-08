Jorge Pabón “Molusco” confirma su separación con Elysanij: “Quedamos como panas”

“Nosotros arreglamos después de estar un tiempo sin hablarnos. Arreglamos, pero no para ser amigos y tampoco era el plan de ser amigos. No fuimos amigos. No puedo precisar en qué momento se dio (la atracción), pero el tiempo de Dios es perfecto y los planes de Dios son perfectos y uno no puede detenerlos. Pasó como tenía que pasar. No fue que hubo una amistad, pasó bien ‘random’ y él te lo podría decir igual. Esto no se planeó. Esto surgió y ya. Me siento bien feliz a su lado”, reveló la cantante en entrevista con El Nuevo Día, publicada en mayo de este año.