El Molusco, Alí Warrington, Pamela Noa y Robert Maldonado anuncian el fin de “El Refugio”

“Es bien complejo tocar este tema porque cuando nos fuimos (de la emisora) lo hicimos con mucha ilusión. Hablé con los muchachos porque literalmente porque las cosas como las teníamos planificadas, no se nos están dando. Siempre soy un tipo arriesgado y siempre le agradezco a los muchachos que se montan. Les digo, confíen en mí y ellos confiaron plenamente en mí y en el proceso, desde la salida hasta sentarnos aquí. Siempre les he cumplido, nunca les he fallado, pero llevo varias semanas pasando situaciones dentro del canal”, explicó Molusci.

“Tuve la bendición de que tan pronto salí de radio, emprendí proyectos y hacer cosas digitales, en YouTube también, y gracias al Señor he tenido la oportunidad de tener más oportunidades y más provisión, por así llamarle, en este tiempo. Hay que seguir pa’ lante. El mundo no se acaba, estos son ciclos”, agregó Alí, quien mencionó que continuará creando contenido de que le llena. “Al final del día esto es un negocio, y cuando no se puede continuar, no se puede continuar. Pero la gratitud y el agradecimeinto está para ti Jorge, y todo el equipo de trabajo”.