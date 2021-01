Matías, el hijo de la actriz venezolana Marjorie De Sousa y el actor argentino Julián Gil cumple 4 años hoy, miércoles. Por este motivo sus padres recurrieron a las redes sociales para expresar –respectivamente- sus buenos deseos al pequeño.

“Increíbles 4 años. En qué momento se fue el tiempo tan rápido. Pero bueno, dicen que los amores bonitos se viven intensamente y se nos va el tiempo volando. Tú eres mi amor pleno, infinito, ese que todos los días me muestra lo que es amar, contigo aprendo, vivo, despierto y te puedo decir que eres mi felicidad. Por ti todo mi amor, para ti siempre todo”, sostuvo De Sousa.

La también modelo aprovechó la oportunidad para agradecerle a su hijo por todo el bien que le hace su presencia. Asimismo, la intérprete de Camelia Valente de Arismendi en “Gata salvaje”, enfatizó que a pesar de que han recorrido caminos difíciles, al final, el niño termina “llenándolos de muchas carcajadas”.

“Gracias hijo, eres el amor más bonito que tocó mi corazón. El que sana, el que me saca las mejores sonrisas, el que siempre entiende mis formas de mirar, el que sabe leerme por completo, el que por más lejos que esté me siente y me cuida. Para ti siempre deseo un mundo lleno de posibilidades infinitas de amor, de todo lo hermoso que Dios le puede dar a un corazón tan bonito como el tuyo”, añadió la actriz.

Por su parte, Julián Gil, quien se encuentra recuperándose de COVID-19, publicó una fotografía de cuando su hijo estaba recién nacido.

“Feliz cumple, Mati. Muchas bendiciones, hijo. 4 añitos”, lee el mensaje.

Recientemente, el actor reveló que se contagió con el nuevo coronavirus y que se está recuperando satisfactoriamente.

“Sé que he estado un poquito perdido de las redes sociales, pero la verdad es que me he cuidado muchísimo, he seguido todos los protocolos durante casi un año desde que empezó todo esto de la pandemia, pero bueno, me tocó el COVID. No sé cuándo, cómo, dónde, pero me pasó, me contagié”, dijo el también empresario.

De igual forma, el pasado mes de octubre se dio a conocer que Julián perdió la patria potestad de Matías.

“Ganó Marjorie, (ella) tiene la patria potestad del hijo que tienen entre ambos, un juez lo acaba de decidir. Legalmente Julián Gil no tendrá acceso a su hijo, no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones sobre él: ni de escuela, educación, médico, país donde viva y mucho menos a dónde (Matías) pueda viajar”, declaró la periodista colombiana Tanya Charry durante un reportaje en el programa “El gordo y la flaca” de Univisión.