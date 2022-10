Los Ángeles - Leslie Jordan, el actor ganador de un Emmy cuyo irónico acento sureño y versatilidad lo convirtieron en un destacado actor de comedia y drama en series de televisión como “Will & Grace” y “American Horror Story”, falleció. Tenía 67 años.

“El mundo es definitivamente un lugar mucho más oscuro hoy en día sin el amor y la luz de Leslie Jordan. No solo fue un gran talento y un placer trabajar con él, sino que proporcionó un santuario emocional a la nación en uno de sus momentos más difíciles”, dijo un representante de Jordan en un comunicado el lunes. “Saber que ha dejado el mundo en la cima de su vida profesional y personal es el único consuelo que uno puede tener hoy”.

El nativo de Tennessee, que ganó un destacado premio Emmy como actor invitado en 2005 por “Will & Grace”, apareció recientemente en la comedia de Mayim Bialik “Call me Kat” y coprotagonizó la comedia “The Cool Kids”.

Otros créditos eclécticos de Jordan incluyen “Fantasy Island”, “The United States vs. Billie Holiday”.

Jordan obtuvo nuevos seguidores inesperados en 2021 cuando pasó un tiempo durante el encierro pandémico cerca de su familia en su ciudad natal. Rompió la monotonía al publicar vídeos diarios de sí mismo en Instagram.

Muchos de los videos de Jordan lo incluían preguntando “¿Cómo te va?” y algunas incluían historias sobre Hollywood o su infancia al crecer con hermanas gemelas idénticas y su “mamá”, como él la llamaba. Otras veces hizo tonterías como completar una carrera de obstáculos bajo techo.

“Alguien llamó desde California y dijo: ‘Oh, cariño, te has vuelto viral’. Y dije: ‘No, no, no tengo COVID. Solo estoy en Tennessee “, dijo Jordan. Celebridades como Michelle Pfeiffer, Jessica Alba y Anderson Cooper, junto con marcas como Reebok y Lululemon, publicaron comentarios.

Pronto se fijó en la cantidad de vistas y seguidores que tenía, porque no pasaba mucho más.

“Por un tiempo allí, era como obsesivo. Y pensé: ‘Esto es ridículo. Detente, detente, detente’. Ya sabes, casi se convirtió en: ‘Si no sucede en Instagram, no sucedió’. Y pensé: ‘Tienes 65 años, en primer lugar. No eres una adolescente’”.

El centro de atención condujo a nuevas oportunidades. A principios de este mes, lanzó un álbum de gospel llamado “Company’s Comin’” con Dolly Parton, Chris Stapleton, Brandi Carlile, Eddie Vedder y Tanya Tucker. Escribió un nuevo libro, “¿Cómo les va?: Desventuras y travesuras de una vida bien vivida”.