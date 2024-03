Muerte sospechosa sacude a la realeza británica y genera ola de especulaciones

París – Era exactamente el episodio que la familia real británica no necesitaba en este momento: el aparente suicidio de Thomas Kingston , esposo de lady Gabriella Windsor , prima segunda de los príncipes Guillermo y Harry . El dramático suceso, que se sumó esta semana al cáncer que padece el rey Carlos III y a la misteriosa operación que mantiene convaleciente a la princesa Kate desde hace dos meses, convence aun más a aquellos que se han puesto a esperar “lo peor”.

Diplomado de la Universidad de Bristol, Kingston no solo era un exitoso financista. También se había desempeñado como negociador en la liberación de rehenes en Bagdad. Atractivo y brillante, hizo latir aceleradamente numerosos corazones femeninos. Entre ellos el de Pippa Middleton, hermana de la futura reina de Inglaterra.

Esas “razones” no explicadas no habrían estado ligadas ni a la súbita muerte de Thomas Kingston —el rey Constantino también era padrino de Gabriella Windsor— ni al estado de salud de su esposa, Kate, operada el 16 de enero del estómago en la muy exclusiva London Clinic y convaleciente desde entonces en su residencia de Adelaide Cottage, en Windsor, rodeada de sus tres hijos, Jorge, Charlotte y Luis, y de sus dos enfermeras filipinas.

Por esa razón, los interrogantes se acumulan. ¿Por qué, mientras el rey Carlos III tomó la decisión de informar a sus súbditos que padecía de un cáncer y —aun sin dar más detalles— comenzaría de inmediato el tratamiento indicado por sus médicos, la enfermedad de su nuera está rodeada de un férreo secreto ? La única precisión realizada por el Palacio de Buckingham es que Kate no tiene cáncer y solo habrá comunicaciones sobre su estado de salud cuando la evolución lo amerite.

“El palacio de Kensington ha indicado claramente en enero el calendario de restablecimiento de la princesa y que solo daríamos actualizaciones significativas. Esa línea oficial no ha cambiado”, ratificó un comunicado el 29 de febrero. La princesa de Gales debería regresar a sus actividades oficiales para Pascuas.

Indicios

Ante el silencio, los expertos en la monarquía se interesaron en el equipo médico que rodea a la princesa. Así descubrieron que, poco antes de la operación, Ian Patrick se había incorporado al equipo de Guillermo y Kate como secretario particular. Según el diario The Times, Patrick es miembro del consejo de administración de la Crohn and Colitis UK, una asociación dedicaba a una enfermadad que lleva ese nombre.