Blue, el perro salchicha de Chelsea Blackwell, desapareció el lunes, y la angustiada dueña salió en su búsqueda. Condujo durante una hora hasta que se encontró con una fila de patrullas y personas con cámaras cerca de la estación de autobuses de Greyhound en Albany, Nueva York. Pausó su búsqueda para investigar.

”Me estacioné y pensé: ‘Oh, ¿le habrán disparado a alguien? ¿Qué está pasando?’”, comentó el miércoles. “Había como ocho patrullas. Había mucha gente con cámaras”.

Afortunadamente, no era ninguna tragedia. Blackwell se había topado con un equipo de rodaje y su búsqueda terminó con un golpe de suerte. Su perro de 15 años de edad fue encontrado por una estrella de cine con un historial de rescatar perros.

“Empecé a preguntar a todos si habían visto a mi pequeño perro café”, comentó. “No vas a creer esto”, le comentó el equipo de rodaje, pero una celebridad había encontrado a su mascota, según relató. Una llamada y una hora más tarde, un coche gris se detuvo, y allí estaba el pequeño Blue sentado en el regazo de la dos veces ganadora del Oscar, Hilary Swank.

”Me dije: ‘De ninguna manera’”, comentó Blackwell. “En cuanto salió del auto, besé a Blue y le dije: ‘Muchas gracias’”. Blackwell le pidió su autógrafo a Swank, pero la actriz mejoró eso: Se tomaron una fotografía.

”Me detuve y pregunté si alguien había visto un perrito marrón. Un hombre se acercó a mi auto y me dijo: ‘Sí, esta mujer lo recogió’”, escribió en redes sociales. ”Dije: ‘¿Quién?’ Respondió: ‘Una celebridad’”, añadió Blackwell. “Llamó a la persona que lo tenía. Y le dijeron que venía de regreso. Nunca adivinarás quién lo tenía”. La propia ganadora del Oscar.

”No es ese tipo de persona”, comentó Blackwell, “que va a andar pregonando lo que hizo”. Swank no es ajena al rescate de perros.”Todos los perros que he rescatado y con los que he compartido mi vida han tenido su forma única de estar en el mundo”, dijo una vez Swank, que ha adoptado numerosos perros, en un vídeo de YouTube publicado por la revista People.

Swank creó una fundación, Hilaroo —una combinación de su nombre y el de un perro que adoptó, Karoo—, que pone en contacto a perros abandonados con niños que, según la fundación, “han sido abandonados por la sociedad”.

Para Blackwell, la pérdida de Blue se habría sumado a los estragos que ha tenido en su vida luego de perder a su madre en agosto y a otro familiar poco tiempo después. Blue se perdió tras salir del patio trasero con el otro perro de Blackwell, Ladybug. Ladybug volvió corriendo a casa cuando le llamó, pero Blue no aparecía por ninguna parte.”Simplemente estaba perdiendo la cabeza porque he tenido a Blue desde que era un pequeño cachorro”, comentó. “Después de perder a mi madre y a mi primo, no quería perder también a mi mejor amigo”.