Al igual que “Julieta”, el personaje que interpreta en la comedia teatral “Tres pasitos”, de Gil René, la actriz y presentadora Nashalí Enchautegui, en muchas ocasiones hace lo que le da la gana. A sus 51 años, gracias a su forma de ver la vida, la modelo desempeña distintas facetas que no le dejan tiempo para aburrirse.

“Soy como el personaje de la obra, a diferencia de que sí se las consecuencias y yo decido si quiero lidiar con ellas. Es una mujer empoderada y la palabra me la masca, personalmente. Realmente yo encuentro que los hombres también pueden estar empoderados, todo el mundo se puede empoderar, pero la palabra abusiva, el exceso de utilizarla, a mí no me gusta, ni a ella tampoco”, dijo con seguridad a El Nuevo Día.

En esa línea, la animadora decidió licenciarse como entrenadora personal especializada en mujeres con menopausia y personas con problemas de articulaciones. La también creadora de contenido, quien cuenta con más de 175,000 en su cuenta de Instagram, aclaró que no es lo mismo una persona certificada en entrenamiento personal que una persona licenciada.

“Yo estoy licenciada, que es bien diferente, y he cogido cursos para aprender sobre cómo es este cambio de vida que le da a las mujeres de cierta edad, no necesariamente son las cincuentonas, nos dimos cuenta de que empieza desde los 40″, señaló.

Por otra parte, consciente de los problemas en las articulaciones que enfrenta gran parte de la población, una de las fieles fanáticas de Madison Anderson Berríos durante su participación en “La casa de los famosos 3″, también se mantiene educándose para ayudarlos a mejorar su calidad de vida.

“Tú ves en las redes a estas mujeres brincando y sabes qué, no todo el mundo puede brincar, no todo el mundo puede saltar porque le duele la espalda. Entonces, yo te puedo diseñar un entrenamiento en una silla, literalmente sentado, o ejercicios sin ningún tipo de movimiento extremo para que no te lastimes”, detalló Enchautegui, quien esta semana promocionó la obra junto a sus compañeros Toni Costa y Eli Cay.

Los servicios de la artista estarán más accesibles pronto. Según adelantó, se encuentra dándole los últimos toques a una aplicación enfocada en el proceso de mejorar la condición física de las personas a través de la instrucción individualizada.

“Es más difícil de lo que pensé. Pensé que era un ‘copypaste’ y vamos que los voy a poner a gozar, pero no. Ha sido bien cuesta arriba, por licencias, por cosas, porque no podía poner que yo era entrenadora, sino lo era. Todo lo que hablo tiene que estar (avalado) por un médico, o sea, son diferentes cosas”, dijo.

El resto de su tiempo, Enchautegui lo distribuye entre animaciones privadas, la producción de contenido para sus redes sociales, y su familia. Todo, sin bajarle la intensidad a su personalidad, “coqueta” y “alegre”, como se describió.