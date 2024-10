Nicole Kidman rompe en llanto en una alfombra roja al recordar a su madre

Ni bien se enteró de los hechos, se tomó un vuelo de regreso en Australia para estar con su familia, y dejó un comunicado que leyeron de forma pública en donde agradecía el galardón y contaba el motivo de su ausencia. “Estoy en shock y tengo que ir con mi familia. Pero este premio es para ella. Ella me formó, me guio y me hizo ser lo que soy”, dijo Kidman en un escrito leído por la directora holandesa de Babygirl , Halina Reijn. “La colisión entre la vida y el arte es desgarradora. Y hoy, mi corazón está roto”, culminaba.

Cuando murió su papá, la actriz admitió que le daba miedo que volviera a sucederle algo así. “Me tocó la muerte como algo muy repentino, no me pasó esto de cuidar a alguien en un proceso lento, simplemente la vida me quitó a la gente de un momento a otro. Me ha pasado tan repetidamente, que me asusta un poco, porque me aterroriza que vuelva a suceder. Es algo que todavía me da mucho miedo”, admitió en su momento, sin saber que la partida de su madre iba a ser algo similar.