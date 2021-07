El intérprete puertorriqueño, Ricky Martin, utilizó ayer las redes sociales para informar que ya se había vacunado contra el COVID-19 y aprovechó para invitar a sus seguidores a que hagan lo mismo

“Me vacuné porque nunca podría vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, mi comunidad”, escribió el “astro boricua” en su historia de Instagram.

Enrique Martín Morales, nombre verdadero del cantante de 49 años, continuó exhortando a no ser “tan egocentrista, olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. ¡Vacúnate ya!”.

El cantante se expresó a través de la historia de Instagram.

El pasado mes de junio, Ricky Martin también publicó en su Instagram un mensaje pidiendo respeto para la comunidad LGBTTQ+, luego de haber sido víctima de mensajes ofensivos tras subir una foto con su esposo, Jwan Yosef.

El intérprete de “Tu recuerdo” dijo que el “miedo ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.

Asimismo, confesó que lo que “más que deseo en esta vida” es que todos “podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados. Que podamos expresarnos como nos nace sin tener represalias o ser castigados”.

“No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación. A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”, puntualizó.