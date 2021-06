El vitíligo es una enfermedad que causa la pérdida de color de la piel en manchas y puede estar relacionada a un trastorno del sistema inmune, antecedentes familiares o un evento desencadenante, como el estrés.

Precisamente, meses de “lágrimas, estrés, sufrimiento y bullying” causaron, según la cantante y actriz Noelia, que su cuerpo “comenzara a pagar el precio” y desarrollar la afección. La también empresaria boricua reveló su padecimiento ayer a través de las redes sociales.

“Hoy hace 15 años que la vida me puso ante una de las pruebas más difíciles de mi existencia. Hace 15 años mi corazón caía en mil pedazos al ver sucumbir mis sueños, mi trabajo, mis esfuerzos y mis ilusiones ante la peor canallada que una mujer puede sufrir”, sostuvo la intérprete de “Clávame tu amor”.

PUBLICIDAD

La hija de la cantante Yolandita Monge añadió que después de consultar algunos especialistas, recibió la noticia de que padecía la enfermedad por su condición extrema de los nervios. Asimismo, la artista contó que al ver cómo su “padecimiento crecía”, tuvo que compartirlo con una persona que tenía cáncer terminal y que vivía la vida al máximo.

“Yo creo que Dios algo hizo en mí porque comprendí que esas manchas en mi piel eran cicatrices de las pruebas y las lecciones que Dios puso para mí. A partir de ese momento supe que mi obligación ante la vida es ser agradecida y feliz con lo que tengo con las bendiciones que se me han dado y los talentos que Dios me entregó. El vitíligo y yo ahora somos amigos. Hemos aprendido a convivir juntos, una mancha más, una mancha menos, no me hace menos ante los ojos de Dios y el universo”, enfatizó.

En 15 horas, la publicación cuenta con más de 10 mil “me gusta” y cientos de mensajes -entre seguidores y colegas- de apoyo y solidaridad.