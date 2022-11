La actriz Sharon Stone recurrió a su perfil en la red social Instagram para contar que tiene un gran “tumor fibroide”, encontrado tras un primer diagnóstico erróneo, que deben extirpar. “Señoras, en particular, no se dejen engañar. Busquen una segunda opinión, puede salvarles la vida”, expresó. No es la primera vez que a Stone, que estará de baja entre cuatro y seis meses, la vida y la salud la pone a prueba.

En las memorias que publicó el año pasado, “The Beauty of Living Twice”, la actriz habla, entre otros aspectos de su vida, de cómo a los 14 años, domando un caballo, se enganchó con un cordel de la ropa. “Tenía el cuello abierto, mojado y desgarrado de una oreja a otra”, escribió. Aquel incidente le dejó una cicatriz en el cuello que aún es visible.

A los 18 años, sufrió una hemorragia tras abortar. “Estaba sangrando y mucho peor de lo que debería haber sido, pero era un secreto y no tenía a nadie a quién contarlo”. Se quedó en su habitación, sangrando durante días.

Años más tarde, en los ochenta, mientras grababa “King Solomon’s Mines” en Zimbabue, comenzó a sangrar por lo que ella cree que pudo haber sido un aborto espontáneo. “No había medicamentos, nada para detener o amortiguar el sangrado, no había médicos para mí. Había demasiados hombres, mujeres y niños que morían trágicamente: en camillas, en el suelo, en todas las habitaciones, entrando a raudales por las puertas. Todo el mundo estaba terriblemente enfermo, agonizando, sufriendo y gritando de dolor”.

En 2001, Stone sufrió un derrame cerebral del que dijo que leyó después, tenía un 1% de posibilidades de recuperarse y que la llevó a estar nueve horas en el quirófano. “La gente me trató de una manera que fue brutalmente desagradable”, dijo a Variety sobre su posterior vuelta a Hollywood. “Desde otras mujeres en mi misma industria a la jueza que llevó mi caso de custodia. No creo que nadie comprenda lo peligroso que es un derrame cerebral para las mujeres y lo que se necesita para recuperarse. Me llevó alrededor de siete años”.

La actriz nació el 10 de marzo de 1958 en el estado de Pennsylvania, Estados Unidos, y es la segunda de los cuatro hijos del matrimonio formado por Dorothy, ama de casa que estudiaba contabilidad por las noches, y Joseph, operario de fábrica. “Era rara, pero no a propósito”, escribió la protagonista de “Basic Instinct”, en sus memorias, publicadas en 2021, sobre su infancia creciendo en Pennsylvania. Era la segunda de los hermanos, pero la más madura, según contó a Los Angeles Times, en 1992.

De acuerdo con sus palabras era una “nerd”, un patito feo. “Era un desastre social, como lo sigo siendo, porque digo la verdad constantemente. Es una cualidad muy antisocial andar por ahí diciendo la verdad a todo el mundo”, dijo a The New Yorker en 2021.

En 2001, Stone sufrió un derrame cerebral. (Agencia EFE)

Stone era una niña brillante, hasta el punto de entrar directamente en segundo de primaria con cinco años. En sus memorias, Stone aborda el abuso sexual al que fue sometida por su abuelo materno, cuya muerte, cuando ella tenía 14 años, supuso una liberación. “Nuestra madre luego nos dijo que no conocía el comportamiento perverso de su padre con nosotras”, escribió. “Nos manifestó que lo sentía muchísimo. Lo odiaba. Él, Clarence, había pegado a su madre todos los días de su vida”.

Con 15 años, recibió una beca para la Edinboro Universty of Pennsylvania, donde estudiaba escritura creativa y bellas artes. Por aquel entonces, Stone ya participaba en concursos de belleza. Según contó a Los Ángeles Times, la situación económica de la familia también jugó un papel en la participación de Stone en este tipo de eventos, “porque pagaría más de mi escuela”.

Antes de cumplir los 20, Stone se mudó a Nueva York con la promesa de una carrera en el mundo de la moda y un contrato con la conocida agencia de modelos Ford Models.

Trabajó durante tres años en la ciudad y en otras capitales de la moda, principalmente en anuncios de televisión. “Clairol, Maybelline, Burger King… fue interminable”, dijo al medio. “Yo era una modelo muy mala. No satisfacía mi ego en absoluto. Al final del día, ¿qué tienes? ¿Una Polaroid?” Stone compaginaba el trabajo con el estudio de interpretación.

Su debut en el cine llegó de la mano de Woody Allen, como chica en el tren en la película de 1980 “Stardust Memories”. Durante los ochenta siguió trabajando en películas y series como “King Solomon’s Mines”, “Beyond the Stars”, “Remington Steele” , “Bay City Blues”, entre otras. Pero el primer punto de inflexión en su carrera llegó una década después, en 1990, con “Total Recall”.

Pero fue “Basic Instinct”, estrenada dos años después, la que la aupó finalmente a la fama. En ella, Stone interpretaba a la escritora asesina Catherine Tramell. “Trata de algo más que de un vistazo por debajo de mi falda, gente”, escribe sobre la cinta en sus memorias, en referencia la escena del interrogatorio. “Ahora, y solo ahora, voy a eventos y hay algo de respeto por esa película. Oh, esa película es genial. Pero cuando fui a los Globos de Oro nominada en 1993 y dijeron mi nombre como una glamurosa finalista, todos se rieron”, escribió, matizando a continuación que no todos, pero suficientes.

A este gran éxito, le siguieron otros títulos en la gran pantalla como “Silver”, “The Specialist”, “Casino”, “The Mighty”, “Broken Flowers”, “Mothers and Daughters” y “The Laundromat”, entre otras. La actriz ha sido nominada en una ocasión al Óscar, en 1996, por “Casino”, con la que ganó el Globo de Oro.