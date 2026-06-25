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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nueve años después, los hijos de Keylla Hernández honran su memoria dentro y fuera de la cancha del Soccer Blast

La dedicatoria del torneo revive recuerdos de infancia para Kevin y Gustavo Rodríguez Hernández

25 de junio de 2026 - 1:15 PM

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Kevin Gabriel Rodríguez Hernández, hijo mayor de la fenecida periodista Keylla Hernández.
Kevin Gabriel Rodríguez Hernández, hijo mayor de la fenecida periodista Keylla Hernández. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

A nueve años de su fallecimiento, la recordada periodista Keylla Hernández será homenajeada con la dedicatoria del torneo juvenil Soccer Blast. El evento se celebrará los días 27 y 28 de junio en el Parque Dr. José Celso Barbosa, en San Juan, y guarda un significado especial para su familia, ya que la comunicadora solía disfrutarlo junto a su esposo y sus hijos durante la infancia de estos.

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“Esto es sumamente especial para todos nosotros. Entiendo que se lo dedican porque en la última edición del evento, hace aproximadamente 10 años, la madrina fue mi mamá”, explicó Kevin Gabriel Rodríguez Hernández, hijo mayor de la teleperiodista mayagüezana. “Este torneo no acostumbraba a tener madrina ni padrino, pero en esa ocasión hicieron una excepción por ella. Ahora, al retomar el evento, quieren volver a rendirle ese homenaje”.

En esta edición, el torneo contará con una sola categoría, la 12-U (para jugadores de 10 a 12 años), y estará abierta a equipos masculinos y mixtos de siete integrantes. Tanto Rodríguez Hernández como su hermano Gustavo Andrés participaron en varias ocasiones cuando eran niños, lo que hace que el evento tenga un significado aún más especial para la familia.

“Verdaderamente es un honor para nosotros, porque este es un torneo que, si hoy le preguntas a cualquier persona que quizás ya no juega fútbol pero tuvo la oportunidad de practicarlo en su juventud, te va a decir que Soccer Blast era el evento más especial que se celebraba cada año”, destacó el joven de 26 años. “Creo que era por su formato, con equipos pequeños, y por detalles como el bulto que regalaban, que se volvió icónico. Además, el ambiente siempre era distinto, muy dinámico y divertido”.

Para Rodríguez Hernández, esos años de formación, tanto en el deporte como en su vida personal, fueron muy significativos. En ese proceso, su fallecida madre tuvo un rol fundamental, cuya influencia aún se refleja en su vida adulta.

Keylla Hernández junto a sus dos hijos.
Keylla Hernández junto a sus dos hijos. (Archivo GFR Media)

“Mami fue crucial. En el plano personal, yo no era el niño más disciplinado en el salón de clases, y el deporte jugó un papel importante en ayudarme a desarrollar estructura y disciplina”, expresó el puertorriqueño, quien se dedica a la planificación de retiro a través de su negocio Edúcate con Kevin. “Llegar puntual a las prácticas o asistir incluso cuando no tenía ganas parecen cosas pequeñas que uno no valora de niño, pero son destrezas que se van formando y que luego resultan esenciales cuando uno crece y asume más responsabilidades. Le reconozco mucho a mi mamá el haberme enseñado eso a lo largo de mi niñez”.

La periodista Keylla Hernández falleció el 31 de diciembre de 2018. (GFR Media)Keylla se encontraba en un hospital del área metropolitana junto a sus familiares cercanos. (GFR Media)Durante varios años, Keylla colaboró con la Asociación de Periodistas de Puerto Rico como maestra de ceremonia de su premiación anual. (GFR Media)
1 / 25 | Una mirada a la trayectoria de la fenecida periodista Keylla Hernández. La periodista Keylla Hernández falleció el 31 de diciembre de 2018. (GFR Media)

Por otro lado, el joven reconoce con total certeza que, más allá del deporte, hubo otros factores clave en su formación, como la disciplina que inculcaron sus padres, su dedicación y el constante sacrificio que hacían por la familia al trabajar largas horas. Son valores que hoy, a sus 26 años, con su propia empresa y múltiples responsabilidades laborales, aprecia aún más.

Por ello, Rodríguez Hernández está convencido de que su madre se sentiría muy orgullosa de los logros que tanto él como su hermano han alcanzado en los pasados nueve años. Durante este periodo, completó su bachillerato en Florida International University, en Miami, y logró fundar su propia empresa. Por su parte, su hermano, Gustavo Andrés, de 21 años, cursa su tercer año de bachillerato en Finanzas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez.

“Cada acción que tomo, tanto en el pasado como en el presente, la hago pensando en que ella se sienta orgullosa de mí. Siempre se desvivió por nosotros. De alguna manera, sentimos que sigue pendiente de lo que hacemos y de cómo seguimos adelante”, expresó el joven, quien participa todos los lunes en la sección “Economía Z” de Noticentro al Amanecer por Wapa TV. “Queremos hacerla sentir feliz y satisfecha al ver que estamos haciendo las cosas bien y que seguimos creciendo, tanto en lo personal como en nuestro carácter. Así que espero que esté orgullosa de nosotros, porque, aunque no tengo esa certeza tangible, dentro de mí sé que cada decisión que tomo está guiada por la idea de que ella estaría contenta con el camino que hemos elegido”.

Fue el mensaje de su hijo Kevin Gabriel en la página de Facebook de su mamá uno de los más conmovedores y emotivos. (Archivo)
La familia participaba del Soccer Blast desde sus inicios.
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Keylla Hernández
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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