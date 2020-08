Por algo le llaman “La mujer de fuego”. Este nombre, Olga Tañón no solo se lo ha ganado desde que se lanzó como merenguera, sino que durante su vida y las adversidades que le ha tocado vivir, ha estado con esa llama encendida, en pie de lucha no solo como artista, sino como mujer, madre, hija, esposa y amiga.

Su más reciente proyecto ha sido una iniciativa de su hija mayor, Gabriella Denizard Tañón, quien al ver a su mamá haciendo unos jabones, le sugirió que mezclara en ellos los productos que ella usaba para combatir la celulitis.

Así que lo que comenzó como un ritual para la cantante contrarrestar la celulitis, no solo se ha convertido en una oportunidad para despertar el sentido de emprendimiento en Gabriella, sino que le está sirviendo como terapia en su desarrollo. Ante su petición, “mamá yo quiero hacer un negocio”, su madre respondió que sí y ha expresado que ha sido lo mejor que ha hecho en su vida, que no es una vergüenza y representa un logro maravilloso.

Durante su infancia, la joven de 24 año llegó a sufrir de convulsiones, fue diagnosticada con autismo, anemia hemolítica y una condición de las plaquetas que no ha sido definida por la medicina, por lo que en innumerables ocasiones tuvo que ser hospitalizada y recibir unidades de transfusiones de sangre y de plaquetas. No obstante, la cantante ha dejado saber sobre la mejoría en la salud física y mental de su hija como un milagro que le atribuye al suplemento natural Immune Bio Green Cell.

Si bien es cierto que la artista, con más de 30 años de trayectoria, recibe mensajes hermosos de apoyo a su familia y de muchos que están pendientes de la salud de Gabriella, también lo es que en ocasiones recibe uno que otro mensaje cargado de negativismo y ofensa.

Por eso, la vocalista, quien usa a menudo sus redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores, en donde se muestra tal cual, reaccionó a través de su cuenta en Instagram para “educar” a las personas y a aquellos que comentan que “ha caído muy bajo al poner a su hija a crear una línea de jabones”.

“Quiero aclararle a mucha gente algo porque me da la gana, porque yo soy así, porque sí tengo el carácter fuerte, un carácter fuerte que me ha permitido tener una familia maravillosa. ¿Qué me han hecho? Sí ¿Qué he perdonado? También. Pero es importante decirles a las personas que una de las maravillas que tiene esta que está aquí es que tiene los ovarios muy grandes para poderles decir que soy una madraza que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer decentemente por nuestros hijos, para que tengan una oportunidad de luchar en esta vida”, manifestó a la vez que reveló cómo fue que nació la idea de la línea de jabones.

“Más que madre tiene para seguir emprendiendo, para que ella siga teniendo terapias ocupacionales para su motor fino y grueso”, a la vez que dejó saber que es la misma Gabriella quien empaca los jabones, de la línea a la que llamó “Gaby’s Soft”.

En los videos colocados, se puede apreciar a Gabriella muy entusiasmada, contenta y hasta haciendo promoción de los jabones. “Hola, soy Gaby. Aquí tengo el jabón, te va a gustar mucho. Gracias por comprarlo. A los que están esperando que tengan paciencia a quienes no los han recibido, estamos trabajando duro y luchando por hacer un negocio yo y mami. Te mandamos un beso”, expresó la primogénita de la cantante.

Desde que iniciaron juntas este proyecto, “La Tañón” se ha expresado feliz y agradecida, a la vez que ha resaltado lo significativo que le resulta el ya poder sostener una conversación lógica con su hija. A la misma vez, con su testimonio, la artista se ha mantenido ofreciendo mensajes alentadores a otros padres que al igual que ella tienen a su cargo a niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad.

“Si les canso de hablar del suplemento, discúlpenme, pero este producto ha sido el milagro de la vida de nosotros, la cosa mas maravillosa que nos ha podido pasar a nosotros con Gabriela. Lo único que queremos nosotros como padres de jóvenes con alguna discapacidad especial -o como a usted le dé la gana de decirlo que no sea de una forma despectiva-, es verlos a ellos independientes. Y eso lo estamos logrando a algo natural, gracias a un suplemento”, indicó.