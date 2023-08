La cantante puertorriqueña Olga Tañón está de luto ante la muerte de su hermano mayor Juan “Yayito” Candelaro Tañón en la madrugada de hoy. Fue la propia merenguera quien dio la triste noticia a través de las redes sociales, al anunciar también que ya se encuentra de camino a la isla para acompañar a su familia.

“En esto que se llama vida se nos rompe el corazón de muchas maneras y en muchos momentos. !Hoy es uno de ellos!”, escribió la artista quien reside en Florida. “De camino a Puerto Rico recibí el triste mensaje de que mi amado hermano mayor Juan “Yayito” Candelario Tañón Cintron falleció de madrugada. Esta pérdida es profunda para sus hijas, nuestra familia y para mi”. El mensaje estaba acompañado por una imagen de una cruz de madera, así como fotos de su hermano con varios familiares, así como una fotografía de niño de su hermano Yayito.

La intérprete de “Es mentiroso” aprovechó el momento para dejar una reflexión ante la chocante noticia del fallecimiento de su hermano. “Aunque estas situaciones, lamentablemente, son parte de la vida no dejan de calar profundamente en el corazón. Estamos unidos y nos tenemos los unos a los otros para continuar adelante”, añadió la popular cantante. “Los amo y siempre estaré ahí. Tenemos que continuar con fuerza porque la vida tiene momentos malos, ¡pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa!”

Tañón concluyó su emotivo mensaje con: ¡Vuela alto hermano querido!”

Actualmente, la puertorriqueña se prepara para su concierto “Simetría Tour”, que se llevará a cabo el próximo sábado, 2 de septiembre de 2023, lo que reoresenta su debut en el recinto de Hato Rey. En el espectáculo, que ya está vendido completamente, contará con la presencia de artistas como Jerry Rivera, la orquesta Puerto Rican Power, el cantautor Manolo Ramos y Yan Collazo, entre otros.