Osvaldo Friger llega sin pantalón a la alfombra roja de Premios Juventud 2024

San Juan - El calor intenso que azota a la isla no fue un obstáculo para que los invitados a la edición número 21 de Premios Juventud , de Univision , lucieran sus mejores ajuares en la alfombra roja. Desde el icónico Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot , el desfile de artistas, denominado “Noche de estrellas” , se vio marcado por la participación de cantantes y presentadores boricuas.

“Expectativas para esta noche, la verdad es que no tenemos ninguna. Lo que sí sé es que llegamos aquí por misericordia. Antes de llegar aquí estábamos comiendo y tuvimos un accidente. Yo estaba comiéndome un mofongo con mucha mayoketchup y me cayó en el pantalón. Entonces, dije, esta es la primera vez que me invitaron a Premios Juventud, yo tengo que llegar, y aquí estoy”, bromeó Friger.