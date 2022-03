La broma sobre la alopecia de Jada Smith que hizo Chris Rock en la 94 edición de los premios Oscar no fue el único momento incómodo de la noche. La otra “víctima” del humor en la entrega de estos premios fue Kirsten Dunst, nominada como mejor actriz de reparto por su papel en “The Power of the Dog”

El hecho fue el siguiente: Amy Schumer, presentadora de la gala junto a Regina Hall y Wanda Sykes, comenzó hablando de los “rellenos de asientos” en la entrega de premios.

“Está bien, se necesitan 27,000 personas para presentar los Oscar y cada trabajo es igualmente importante. Está bien, los gaffers. La gente de la cámara. Los rellenos de asientos. Todo el mundo, bien. Entonces, qué hacen los rellenos de asientos. Escucho que llenan los asientos, solo les explicaré lo que hacen”, dijo la comediante para luego dirigirse a Jesse Plemons, quien estaba sentado junto a Kirsten Dunst, su pareja desde el 2016 y con quien tiene 2 hijos.

Amy Schumer continuó: “En realidad, déjame mostrarte lo que hacen los rellenos de asientos”, le dijo a Plemons señalando y diciéndole a Kirsten: “Está bien, aquí hay un asiento para llenar. ¿Podemos moverte, cariño? ¿Quieres ir al baño? ¿OK? Vamos a levantarte”.

Kirsten, desconcertada en medio de las carcajadas de la gente, se levantó de su silla y se quedó de pie a un metro más allá de Amy y Plemons, con quien está comprometida en matrimonio.

Con el asiento vacío dejado por Kirsten, Amy se sentó y continuó su discurso: “Rellenos de asientos, ámalos”, dijo, antes de agregar: “Jesse, te amé en ‘Power of the Dog’”.

La respuesta del actor, totalmente incómodo por lo que había pasado con su esposa, no se hizo esperar: “Uh, sabes que esa era mi esposa, Amy”, le dijo, a lo que la comediante respondió: “¿Estás casada con esa rellena asientos? ¡Eso es muy extraño!”.

La 94 edición de los premios Oscar fue lo más comentado en redes sociales durante su transmisión en vivo, pero lo sigue siendo, horas después de su emisión. Y la “humillación” a Kirsten Dunst, por supuesto que fue tema de conversación en plataformas como Twitter. A continuación, algunos de los tuits que condenan la actitud de Schumer.