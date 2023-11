Tras su participación en edición 2023 del Flow Fest, el cantante Ozuna habló con la prensa para hablar, entre otras cosas, sobre su nuevo disco “Cosmo” el cual, aseguró, tiene una dedicatoria muy especial, pues no solo va dirigido a sus más fervientes fans, también a aquellos que luchan con algún tipo de problema de salud mental y no saben cómo enfrentarlo.

Durante la conferencia, el puertorriqueño invitó a reflexionar sobre este tema, ya que es un problema que queja a millones de personas en el mundo y no recibe la importancia que merece.

“El mayor problema mundial que tenemos es la salud mental, no debemos obviar el tema, hay que hacerle música a esas personas con momentos difíciles”, dijo el reggaetonero.

El intérprete de “Criminal” explicó que, para poner su granito de arena, su nuevo disco tiene un sentido más social y espera que con su música pueda ayudar a aquellos que necesiten una palabra de aliento: “A veces no sabemos que estamos dentro de un declive en nuestra salud mental, no lo podemos reconocer, pero tal vez escuchando la música y si estás pasando por esa situación les dé un aliento”.

Una de las principales razones por las que el puertorriqueño tomó esta decisión es porque varios de sus colegas han luchado con este tipo de situaciones y quiere compartir su mensaje al respecto.

¿Ozuna se retira de los escenarios?

Con más de una década de trayectoria, el cantante reveló que, aunque al principio de su carrera tenía planeado retirarse después de los 35 años, ahora sus planes han cambiado pues quiere seguir haciendo música y continuar arriba de los escenarios.

“A veces decía que me retiraría a los 35 años, pero no me veo fuera de los medios, de las tarimas. A los 60 años no sé, pero en 10 (años) seguiré aquí”, expresó.

Entre otras cosas, Ozuna también habló sobre la admiración que siente por el DJ francés David Guetta, con quien pudo colaborar en una canción.

“Es un gran DJ, no me canso de darle las gracias, hay que respetarlo. Fue algo mágico trabajar con David”, finalizó.