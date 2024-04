Paris Hilton mostró por primera vez a su hija London y enterneció a todos

Pese a que Paris Hilton siempre expuso su vida privada, no ocurrió lo mismo con la llegada de sus dos hijos, Phoenix, de 11 meses, y London, quien nació en noviembre del año pasado. Es que hace tan solo unas semanas, la socialité y su marido, Carter Reum, anunciaron que se habían convertido en padres de la pequeña.

“Presentando a London Marilyn Hilton-Reum. He soñado con tener una hija llamada London desde que puedo recordar. Estoy tan agradecida de que esté aquí. Realmente aprecio cada momento que paso con ella. Junto con Phoenix, mis bebés ángeles me han mostrado un amor que ni siquiera sabía que podía correr tan profundo antes de convertirme en su madre”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Mi increíble viaje a través de la maternidad ha inspirado una nueva y profundamente personal canción con mi querida amiga Sia llamada ‘La fama no te amará’. La canción sirve como recordatorio de que el vínculo especial que siento con mis hijos, mi marido y mi familia es más valioso que cualquier otra cosa en el mundo. Es un himno que te empoderará para mantener tus relaciones más sagradas aún más cerca de tu corazón -ya sea con tu familia, amigos o contigo mismo-. Espero que te guste tanto como a mí. Significaría mucho para que escuches”.

“Mi vida ha sido muy pública. No quería que mi hijo llegara a este mundo con ninguna energía negativa”, mencionó en diálogo con el medio Romper. “Estoy muy contenta de haberlo hecho así, solo para que Carter y yo pudiéramos vivir ese viaje juntos sin que el mundo exterior se entrometiera”, añadió.

Entre sus revelaciones, la millonaria contó el motivo por el que decidió ser madre a través de la subrogación de vientre. “Tengo mucho estrés postraumático, por lo que pasé cuando era adolescente”, dijo con relación a los abusos y los traumas médicos que sufrió en un internado de Utah cuando era adolescente. “Si estoy en la consulta de un médico, me ponen una inyección, lo que sea, literalmente tengo un ataque de pánico y no puedo respirar. Sabía que no sería sano ni para mí ni para el bebé, crecer dentro de alguien que tiene tanta ansiedad”, completó.