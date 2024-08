Patricia Navidad ya recibió su invitación para “La casa de los famosos All Stars”

“Al principio, cuando escuché que iba a estar ‘All Stars’ en La casa de los famosos entrando el 2025, yo dije: ‘no, n o, yo no, además ni me van a hablar porque puedo ser hasta aburrida’. Yo hablo de energías positivas, de equilibrio, de armonía, de cosas espirituales”, expresó la también cantante mexicana a People en Español.

En aquel momento, a su salida del show, la mexicana arremetió contra el canal indicando que durante su estadía en la casa-estudio fue víctima de una campaña de desprestigio por parte de la producción, alegando que editaban el contenido de lo que ocurría. Asimismo, afirmó que esa postura y haber modificado contenido le trajo consecuencias a nivel personal. “El haber hecho mucha edición y mucho linchamiento hacia mi persona no me parece justo, no me parece limpio”.