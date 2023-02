Estar tarde se dio a conocer que el cantautor Pedro Capó estuvo en el Centro Médico de Puerto Rico, tras sufrir una caída recientemente manejando una “scooter”.

Así lo confirmó su relacionista profesional, Nannette Lamboy, quien aclaró que se trata de una visita a un médico por una caída que sufrió el artista.

“Es solo una visita a un médico y lo están verificando, por una caída que tuvo en ‘scooter’ hace unos días. Es completamente falso que tenga una herida de bala”, respondió Lamboy a través de un mensaje, luego de que un periodista televisivo hiciera alusión a que su presencia en el hospital podría haber sido por una herida de bala.

Minutos más tarde, el mismo artista utilizó sus redes sociales para aclarar lo que realmente le ocurrió.

PUBLICIDAD

“Saludos familia, pasando para reportarme y dejarles saber que estoy bien de salud, buenos espíritus, de buen humor. Salió una noticia por ahí diciendo que tengo una herida de bala, no es cierto, no es cierto. Estoy enterito. Sí me caí en un ‘one wheeler, de una patineta de una rueda electrónica. Tengo un ojito mara’o, pero fuera de eso gracias a Dios todo bien. No hay sangrado, no hay nada. No tengo un dolor así que no pueda bregar con unas Tylenol. Gracias por preocuparse. Mi familia está alarmadísima, como podrán imaginar, viendo una noticia de que te dieron un balazo. Pero, estamos bien, todo está bajo control. Gracias, bendiciones”, expresó el cantante, quien una de sus más recientes apariciones en público fue en la pasada edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Del mismo modo, hizo un llamado a los medios de comunicación para que tomen con más responsabilidad el momento de difundir información, sin ser corroborada.

“A los medios, coño, un poco más responsabilidad. Sé que somos figuras públicas, pero tenemos familia que se preocupa. Es bonito hacer un trabajo responsable, verificar y cerciorarse de que eso fue lo sucedido, porque un titular de que le dieron un balazo a alguien es un super ‘heavy’. Tengo mi teléfono explotando de tías, tíos, primo, eso no es bonito”, concluyó.