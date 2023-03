El intercambio fue breve, pero contundente. Durante la alfombra roja celebrada por el estreno de la tercera temporada de la popular serie “The Mandalorian”, de Disney+, una reportera se acercó al actor Pedro Pascal y le pidió que leyera en cámara una serie de tweets de carácter sexual sobre su persona.

“Me encantaría que leyeras unos cuantos ‘thirst tweets’ que el internet tiene para ti”, le dijo la reportera a Pascal. El actor tomó el teléfono celular donde estaban los mensajes y luego de una pausa breve para leerlos en silencio, le replicó a la reportera, con una sonrisa y tono respetuoso, “no”.

El fugaz momento ha desatado una serie de debates en redes sociales luego de viralizarse. Por una parte, muchas personas han defendido la reacción de Pascal y por otra se comenzó a dar una discusión sobre cuán correctos son este tipo de intercambios con artistas y figuras públicas. Los llamados “thirts tweets” son instancias en las que personas expresan su deseo sexual por una celebridad en redes sociales.

PUBLICIDAD

La modalidad de famosos leyendo mensajes sobre sí mismos que escriben extraños en el internet ha sido popular por muchos años. De hecho, ha habido segmentos de programas de televisión dedicados a eso, como los “Mean Tweets” en el programa de Jimmy Kimmel, donde actores, músicos y personalidades leen y reaccionan a tweets insultantes, con la intención de producir un efecto de comedia.

El caso de Pedro Pascal tiene la particularidad que, desde hace varios años, el actor ha sido considerado un símbolo sexual, algo con lo que él mismo ha bromeado en ocasiones, por lo que su reacción causó sorpresa. Algunos fanáticos se han planteado incluso que este tipo de dinámicas constituye una forma de acoso sexual, pues el actor ha demostrado claramente su incomodidad con ello, citando ejemplos de cómo sería percibido si la persona en cuestión fuera una mujer.

Pascal, de origen chileno, ha alcanzado una popularidad inmensa en un plazo corto de tiempo, luego de su interpretación en series como “Game of Thrones”, “The Mandalorian” y, recientemente, “The Last of Us”, en estas últimas dos interpretando roles de figuras paternales, lo que a su vez ha creado una percepción hipersexualizada de su persona.

El actor también ha expresado incredulidad y confusión de ser percibido de esa forma. “¿Pero qué le ha pasado a la gente que le gusta alguien viejo como yo? No entiendo lo que ha pasado culturalmente, ¿cómo puede pasar esto? Deberían centrarse en Harry Styles”, dijo durante una entrevista con la página Sensacine.

PUBLICIDAD

José Pedro Balmaceda Pascal —su nombre completo— nació en Santiago de Chile y fue criado en Estados Unidos. Sus padres salieron de su país huyendo de la dictadura de Augusto Pinochet. Su madre era prima de Andrés Pascal Allende, un sobrino del presidente socialista Salvador Allende. Pascal estudió drama en diversas escuelas de artes y comenzó su carrera en 1996. Obtuvo sus primeros roles como personaje secundario en varias series de televisión. También tiene una extensa carrera como actor y director de teatro.

La reducción de Pascal como objeto de deseo sexual también se complica si se añade al panorama su ascendencia latina, que históricamente ha servido para sexualizar a actores y actrices, convirtiéndolos en objetos de deseo desde el exotismo. Además, su confusión ante la percepción que tienen sus fanáticos sobre él deja claro que se ha convertido en algo de un símbolo sexual que no quiere serlo. Quizás es momento de entenderlo.