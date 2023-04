La semana pasada, un día como hoy, el actor mexicano José “Pepe” Gámez ni siquiera imaginaba el giro radical que daría su vida profesional y personal al salir de “La casa de los famosos”. El tercer finalista de la tercera temporada aseguró a El Nuevo Día que todavía no logra procesar la magnitud del proyecto donde coincidió con la modelo puertorriqueña Madison Anderson Berríos, ganadora de la edición.

Ayer, durante el recibimiento de la modelo y cantante tras proclamarse como la ganadora absoluta del “reality show” de Telemundo, el galán de telenovelas, en complicidad con la producción de “En casa con Telemundo”, sorprendió a la “Barbie Boricua” mientras firmaba autógrafos en el centro comercial Plaza Las Américas. El público, eufórico, se encargó de presentar al integrante de la serie “Juego de mentiras”.

“¡Pepe, Pepe, Pepe!”, cantaban a una voz. En entrevista con este medio Gámez, de 39 años, se describió “sorprendido” de lo que acababa de vivir.

“Es increíble el cariño de Puerto Rico hacia Madison y me siento muy agradecido de que me hayan dejado ser parte de la celebración y de su triunfo”, expuso el artista de 6′1″ de estatura. El exhabitante de la mansión más famosa de la televisión, como era de esperarse, continuó que ha comenzado a descubrir y conocer cosas que antes no se veía por ser parte y estar en el juego.

PUBLICIDAD

Un ejemplo de lo anterior es “Pepison”. De primera, este fenómeno provocó que la amistad entre Gámez y Anderson Berríos pase a la historia del “show” como algo único. Lo cierto es que la boricua y el mexicano llegaron a la casa sin tener nada en común, se nominaron hasta el cansancio y la idea de una vida juntos fuera de la casa solo vivía en la imaginación de los fanáticos del “livestream” disponible en telemundo.com.

La producción de Telemundo, al parecer, tampoco le veía futuro a la historia. Contrario a otros casos, “Pepison” jamás fue tema de conversación en las galas conducidas por Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Esto, comparado al romance de Alicia Machado y Roberto Romano, el coquete entre Manelyk González y Kelvin Rentería o el amor a primera vista de Rafael Nieves y Julia Gama.

En cuanto a Pepe y Miss Resistencia, ellos solo se veían como apoyo, los únicos sobrevivientes del cuarto Tierra. Los fanáticos, insistentes, incluyeron hasta un “sansei”, el actor argentino Diego Soldano. La creatividad del público también sumo a la mamá sobre protectora, Patricia Navidad.

Tras la puertorriqueña apagar las luces de la casa y poner fin a la temporada, en las redes sociales se quedaron los cientos de capítulos de la telenovela. Ayer en la mañana, para la ganadora, su relación con el empresario estadounidense Conn Davis había “quedado en pausa”, según una entrevista con la reportera Lourdes Collazo.

PUBLICIDAD

Gámez, por su parte, estableció que su afinidad con la actriz y cantante mexicana Aleida Núñez se mantenía como una “bonita amistad”, dijo en conversación con Alexandra Fuentes. A El Nuevo Día, le reveló que “no tenía ni idea de lo que iba a enfrentar al salir. Si hubiera sabido lo que estaba sucediendo, creo que no hubiera sido orgánico. Mi manera de jugar, mi manera de comportarme, están sucediendo cosas maravillosas que me tienen en verdad boca abierto, agradecido y bendecido”, expuso.

“No alcanzo a comprender. Llevo 48 horas fuera de la casa y no he podido ver más que 2,000 videos y creo que me faltan otros 10,000, y esto es impresionante. Una edición, una musicalización, unos momentos capturados que te impresionan. Yo estoy espantado, es la palabra. Veo cosas que en su momento no las visualizaba. No sé si es la musicalización, no sé si es algo que no alcancé a darme cuenta, no sé qué estaba pasando, para ser honesto. Todavía mi mente no alcanza a hacer clic, pero me siento muy bendecido y me siento afortunado”, agregó.

Mientras continúan disfrutando el éxito obtenido en “La casa de los famosos 3″, la fanaticada de “Pepison” exigen más contenido. Tanto así, que las redes sociales de la Miss Universe 2019 ha tenido que transmitir en directo los pasos de los protagonistas del cuento. Como si no les bastara, en las redes sociales de la cadena, otros piden un proyecto donde ambos sean la figura principal.

PUBLICIDAD

Si Telemundo responderá la petición de la audiencia, eso nadie lo sabe. Ayer, Anderson Berríos comentó que su futuro, a corto plazo, podría estar entre Miami, México y Puerto Rico. Gámez, continuará en radicado en Los Ángeles pero, igual, prometió que fortalecerá sus vínculos con la isla.

“Y si algo sucediera con ‘Pepison’, si algún productor se anima, yo feliz que se dé. Y volveré”, subrayó.