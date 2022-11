“Es de buen nacido ser agradecido”, dicta el dicho popular. Y cuánta verdad encierra. “Gracias” es una palabra sencilla, que produce bienestar en quienes la dicen y en quienes la reciben, pero -desafortunadamente- cada día se escucha con menos frecuencia. Hoy día se capta con especial sensibilidad aquello que el otro no hace y resulta difícil reconocer lo que no da por justicia, sino por generosidad.

Hoy, cuando el mundo celebra el Día de Acción de Gracias, personalidades del entretenimiento boricua separaron un espacio en sus agendas para expresar una sola cosa: gratitud.

Carlisa Colón

La panelista del espacio vespertino de TeleOnce, “El poder del pueblo”, Carlisa Colón, comentó que mientras más agrede, confirma lo bendecida que es. “Para mí, el agradecimiento es la llave de la abundancia. Yo te digo una cosa, esto de agradecer debería ser un hábito diario en la vida de todos. Agradecer es tan y tan poderoso, porque cuando tu agradeces, espantas la queja, y si te fijas bien, la queja lo único que trae a tu vida, es escasez”.

¿Por qué das gracias?

“Doy gracias por tanto…Por la salud. Porque tengo conmigo a todos mis seres queridos. Porque trabajo en lo que amo. Porque conozco Su palabra y eso me hace caminar en paz”.

Iván Fernández

El egresado de la séptima temporada de “Exatlón Estados Unidos”, Iván Fernández, puntualizó que “ser agradecido es importante para una vida llena de felicidad y armonía”.

¿Por qué das gracias?

“Este día de Acción de Gracias agradezco por que tengo un techo, comida y estoy bien de salud, lo más importante. También doy gracias por mi familia que nunca ha parado de amarme y apoyarme en todo lo que hago”.

Alex Diaz

Para el locutor de la emisora KQ 105 FM e “influencer”, Alex Diaz, la gratitud es “ese momento en el que pasas a un segundo plano y permites que ese ser a quien agradeces tenga su espacio de importancia. Es parecido a ceder tu asiento en un evento o tu espacio en una fila”.

¿Por qué das gracias?

“Le quiero dar gracias a Dios por la bendición de poder tener a mi familia unida, también por el regalo de vida y de actitud positiva que le otorga a diario a mi hermano paciente de cáncer y por darme la oportunidad de llamarle ‘trabajo’ a lo que amo hacer, radio y vídeos para las redes sociales”.

Abraham Marti

El comediante e integrante del elenco del programa de comedia “Raymond y sus amigos”, de Telemundo, Abraham Marti, piensa que “es importante ser agradecido, teniendo poco o mucho”.

¿Por qué das gracias?

“Agradecido con la vida de llevarle un poco de alegría a Puerto Rico, aunque sea por ratitos”.

Lourdes Del Río

Lourdes Del Río, la periodista boricua destacada en Miami, invitó a ser agradecidos “no solamente con toda la gente maravillosa con la que entramos en contacto para que este trayecto por la vida sea mejor y más productivo, sino también agradecernos a nosotros mismos, tratarnos con cariño y entender que siempre lo importante es que hagamos el mejor esfuerzo, no exigirnos demasiado, sino ser compasivos y amorosos con nosotros mismos y, por supuesto, con el resto del mundo”.

¿Por qué das gracias?

“Daré gracias por tantas cosas. Primero, por estar todavía en este plano. Por la salud, que siento que cada día llega más a mí, por toda la gente que me ha dado apoyo y me ha querido; por mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo y doy gracias a todas esas personas que han orado y que siguen orando por mi sanación total. Me siento muy afortunada y agradezco a Dios sobre todas las cosas esta segunda oportunidad”.

Daniela Droz

Daniela Droz no imagina la vida sin ser agradecida. “Yo pienso que el agradecimiento, vivir con un corazón agradecido, es lo que sigue moviendo la vida. Todo tiene propósito, esa es mi filosofía y todo tiene su razón de ser”, opina la presentadora y “coach” de vida certificada.

¿Por qué das gracias?

“Agradezco por los procesos, por las transformaciones. Ha sido un año para mí, personalmente, de mucha transformación, de muchos procesos personales que me han llevado a una evolución. Así que doy gracias por eso y son tantas cosas por las que puedo agradecer, como la salud de mi hijo, de mis padres y de la gente que amo, de los que me rodean, y de la mía propia”.

Byankah Sobá

Desde Vietnam, la presentadora y relacionista, Byankah Sobá exteriorizó que para ella “el agradecimiento es bien importante ya que nos acerca a lo bueno que nos da la vida, a las bendiciones que tenemos, nos enfoca en lo positivo, en el bienestar y en la plenitud”.

¿Por qué das gracias?

“Para mí es bien importante hoy dar gracias porque mi tía dejó de sufrir. Ella partió de este plano en mayo y he estado trabajando ese proceso, y doy gracias porque me gradué. Doy gracias por la salud de mi familia y doy gracias porque todavía tengo la esperanza de que haya paz en el corazón de la gente para lograr la armonía social que tanto necesitamos”.

Melissa Correa

La reportera de la Unidad Investigativa de TeleOnce, Melissa Correa, celebra y agradece los éxitos recibidos durante el 2022 a través de su trabajo en “Las Noticias”.

¿Por qué das gracias?

“Le doy gracias a Dios, en primer término por mi familia y por la salud. Porque Dios me ha permitido hacer el trabajo que me apasiona con mi familia de TeleOnce”.

Noelian Ortiz

De lunes a viernes, la chef Noelian Ortiz deleita a su público con exquisitas recetas en la cocina de “Día a Día”, de Telemundo. Hoy, la carismática cocinera manifiesta que “cuando tú eres agradecido en la vida, las bendiciones de Dios son más grandes. Ser agradecido, sin duda alguna, debe ser nuestro diario vivir”.

¿Por qué das gracias?

“Primero por la salud de mi hija, porque he visto una mejoría increíble en su condición. Número dos, gracias a Papito Dios por la salud que me brinda, por la oportunidad de cumplir muchas metas este año, sueños que he logrado tanto en RunwayCenter, con el programa de televisión de los estudiantes por Punto Dos y también doy gracias porque sigo creciendo como chef, pero sobre todo sigo creciendo como persona”.

Celimar Adames

La mujer ancla de “Las Noticias” de TeleOnce, Celimar Adames Casalduc, expone que “agradecer es una de las acciones más valiosas que puede ejercer el ser humano, por el reconocimiento al prójimo, pero también por la muestra de humildad que representa y de que nos necesitamos unos a otros”.

¿Por qué das gracias?

“Este año doy gracias a Dios por la salud de mi familia y por el amor incondicional que nos une”.

Julio César Sanabria

Como mejor sabe hacerlo, con versos, de esta manera, el trovador Julio Cesar Sanabria, expresó la importancia de agradecer:

“Cuando el agradecimiento

Emana del corazón

Esa como una bendición

Que transciende el sentimiento

Agradezco porque siento

Que hasta el último latido

Jesucristo ha bendecido

Mi familia, la amistad

Y por nuestra Navidad

Debo ser agradecido”.

¿Por qué das gracias?

“Doy gracias al Señor por todas las bendiciones que me ha brindado en la vida, por mi familia, por mis amigos, por mi carrera, pero en especial, por el amor más grande que me regaló, mi hijo Rodrigo Ignaxio, que cambió mi vida para siempre”.

Norwill Fragoso

“Gracias” es una de las palabras predilectas de la comediante y actriz, Norwill Fragoso. “Agradecer se ha vuelto una costumbre que practico a diario. Vivir en gratitud supone vivir en sintonía plena contigo y los demás”, añade.

¿Por qué das gracias?

“Doy gracias a Dios en primer lugar, por el don de la vida, por la familia, los buenos amigos y todas las bendiciones que recibo a diario. También por los dones y talentos recibidos, los cuales me permite compartir y poner al servicio de los demás”.

Jay Seratti

Al igual que sus colegas, el cantante y comediante, Jay Seratti, prefiere vivir en agradecimiento. El integrante del elenco de “El Remix”, de Wapa Televisión, subraya que “ser agradecido te lleva a cosas buenas en la vida. Siempre le exhorto a mis hijas a practicarlo, ya que para mí una persona agradecida ve la vida de una mejor manera y es, a la larga, una mejor persona”.

¿Por qué das gracias?

“Es un día para reflexionar por las bendiciones que han pasado durante el año. Hoy doy las gracias a Dios por dejarme vivir mis sueños de niño, por dejarme ganar el sustento con mi arte, por sentirme amado y pleno, por la familia espectacular que tengo, por dejarme reír, llorar y jugar con mis hijas que son mi todo. En fin, por siempre guiarme y llenarme de luz”.

Mariliana Torres

La experimentada periodista, Mariliana Torres, ya está lista para celebrar Acción de Gracias con su familia, en Lajas. Antes, la anfitriona del programa dedicado a la salud, BeHealth, señaló que cada cual “debe ser siempre agradecido, no importa lo que ocurra porque todo ocurre por algo”.

¿Por qué das gracias?

“Agradezco que mi familia y yo estamos bien, reunidos y que, a pesar de que muchos han padecido diversas enfermedades, gracias a Dios, los tratamientos están dando resultados. ¡Agradezco a la vida! También siento gratitud porque tengo a mi mamá y a mi papá con vida. Estar en unión familiar, para mí, es Acción de Gracias y en la medida que pueda abrazo a los míos”.

Astrid Rivera

La reportera boricua destacada en “Despierta América”, Astrid Rivera, explicó que “es importante agradecer porque es un recordatorio a ti mismo de no dar nada por sentado. Un corazón agradecido siempre está abierto para recibir cosas hermosas. Agradecer es el camino directo para hablar con Dios, te planta los pies en la tierra, es la puerta a la bendición”.

¿Por qué das gracias?

“Doy gracias a Dios por mi vida, por la salud, por mis tres hijos y mi esposo; por tener a mi mamá y a mi papá con vida, por mis hermanas Franchy, Karla, Xavy, Xiomy; por Luisito, mis dos sobrinos, mi abuela Julia, por mi familia y mis amigas Valerie, Glorián, Abigail y Yashira. Soy agradecida de tener la bendición de hacer lo que amo. Este año, en especial, doy gracias por la transformación, por mi proceso de sanación y querer lograr la mejor versión de mí. También doy gracias por ser puertorriqueña. Cada vez que me acuerdo que vengo de Hormigueros me da tanta alegría y digo: ‘Gracias Dios porque nací en el mejor lugar del mundo”.

Deborah Martorell

Nuestra anfitriona de El Tiempo, Deborah Martorell, reconoció que “es importante agradecer porque creo en Dios. Creo fielmente en su existencia, en que está ahí para nosotros, que nos mira, que nos apoya, que nos ayuda. Lo siento todos los días en todo lo que hago y por eso es bien importante agradecer”.

¿Por qué das gracias?

“Somos privilegiados, somos bendecidos. Yo agradezco tanto por la salud, la de mi familia, la de mi esposo, mis hijas, el poder levantarme todos los días y ver el sol. Tener la dicha de un hogar, una familia unida, un lugar donde dormir, donde trabajar. El privilegio de poder hacer lo que tanto amo todos los días. Gracias por los amigos y por todas las personas que nos apoyan. Tengo tanto que agradecer a Dios que la lista no termina. También siento gratitud de estar en esta islita, Puerto Rico, y disfrutar cada día aquí junto a mis seres queridos”.

Kedward Avilés

El protagonista del musical “West Side Story” e integrante de la agrupación Caribbean Tenors, Kedward Avilés, solo puede pronunciar palabras de agradecimiento por las oportunidades que han llegado a su vida. Su actitud, en gran medida, se debe a que “cuando uno vive en agradecimiento experimenta la forma más alta de energía y eso nos permite disfrutar y ver todas las cosas lindas que hay en la vida”.

¿Por qué das gracias?

“Quiero agradecer por mi familia, por mis amistades, por todo el amor que me rodea y sobre todas las cosas, agradezco por toda la gente que me ha apoyado y ha creído en mi talento. También agradezco a la música porque a través de ella he podido conocer personas y lugares que jamás pensé. He conocido el amor de un pueblo solidario, el amor de un pueblo que cree en la juventud y el amor de un pueblo que se levanta no importa qué”.

Nelson Del Valle

“Uno de los valores más grandes que puede tener una persona es el sentido de gratitud. Ser agradecido - automáticamente- te genera una perspectiva distinta de la vida y de las situaciones”, piensa el presentador Nelson Del Valle. “Cada mañana, al despertar, nunca me olvido de agradecer por vivir y comenzar un nuevo día, por tener salud, por tener la bendición y el amor incondicional de mi familia y mis amistades”, agrega.

¿Por qué das gracias?

“Agradezco los dones y los talentos que me han permitido contar con una profesión que me ha servido de instrumento ya sea para llevar un mensaje positivo a las personas o para apoyar a quien lo necesite. Agradezco inmensamente por el cariño y el amor incondicional del público durante estos 20 años de carrera en los cuales me han demostrado donde quiera que nos cruzamos tanto cariño, apoyo y respeto”.

El JD

El JD, quien recientemente se unió al equipo de “Día a Día”, de Telemundo, dice que “es sumamente importante agradecer lo bueno y lo no tan bueno que la vida te da”.

¿Por qué das gracias?

“Doy gracias por las bendiciones que tengo en mi vida: mi hija Andrea, mis hijos Daniel e Ignacio y mi esposa Liz Marie. Doy gracias por mi familia y mi familia extendida como los buenos amigos y compañeros de trabajo. A todos les agradezco y les envío las mejores vibras, para que todo lo bueno se les pague y puedan cumplir sus sueños”.

Maurim Chiclana

“‘¡Gracias!’ Creo que es una de las primeras cinco palabras que aprendí en mi vida. Cuando agradecemos es como un abrazo traducido en palabras”, confesó la comediante e integrante de “El Remix”, de Wapa Televisión, Maurim Chiclana. “Al dar las gracias reconocemos la importancia del otro en nuestra vida”, añadió la carismática actriz.

¿Por qué das gracias?

“Hoy y todos los días tengo tanto que agradecer, doy gracias a Dios por mis sobrinos Hanitsha y Josías, porque traen alegría y esperanza a mi vida, por mi papá y mi mamá y sus actos de amor; por mi familia y mis amistades. Doy gracias por cada amanecer, por la naturaleza y por haber nacido en Puerto Rico. Agradezco la oportunidad de servir en proyectos como el Taller Comunidad La Goyco y MAC en el Barrio. También doy gracias por poder crear historias junto a mis amigos y colegas de la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral y de El Remix. Y no menos importante, gracias a aquellas personas que ya no están, por abrir caminos, por sembrar la semilla de los árboles que hoy cosechamos, por creer en nosotros, por existir”.

Jorge Castro

El presentador, actor y comediante, Jorge Castro, especifica que “agradecer nos permite reconocer el camino que decimos caminar y alejarnos del pensamiento negativo que somos solo víctimas de nuestras circunstancias”.

¿Por qué das gracias?

“Hoy y todos los días de mi vida doy gracias por mi familia, por tener la fortuna de ser papá de dos maravillosas niñas y por tener salud para disfrutármelas”, respondió quien forma parte del elenco del programa “Raymond y sus amigos”, de Telemundo.

Alex DJ

“Gracias” es una palabra que el presentador de “Puerto Rico Gana”, Alex DJ, escucha y dice a diario. “La virtud de ser una persona agradecida, es uno de los sentimientos más lindos que puede tener un ser humano”, manifiesta.

¿Por qué das gracias?

“Agradezco porque estamos vivos, por nuestra familia, por nuestra salud; por ser tan bendecidos de vivir en una isla tan hermosa”.