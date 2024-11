PJ Sin Suela asegura con tristeza que “no hay nada que celebrar”

El cantante puertorriqueño, PJ Sin Suela, fue otro de los artistas activos en la campaña electoral, al respaldar al candidato Juan Dalmau, de la alianza conformada por su Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y ser funcionario de colegio en las elecciones generales que se celebraron, ayer, martes 5 de noviembre en Puerto Rico.

PJ Sin Suela lanzó hace unas semanas el tema “Es la hora” donde expresó su sentir sobre el momento histórico que vive Puerto Rico y lo importante que era formar parte del proceso y salir a votar. Dalmau, su candidato, logró ayer una segunda posición. La candidata del Partido Nuevo Progresista, (PNP), Jenniffer González, logró la mayoría de los votos por lo que será a partir de enero de 2025 la próxima gobernadora del país.

Ante estos resultados el artista y médico de Ponce aseguró que no tiene nada que celebrar y detalló su experiencia como funcionario de colegio de votación al trabajar de 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. y representar la Alianza de país en los centros de votación.

“No hay nada que celebrar. Quiero un cambio real y ver personas comprometidas con Puerto Rico, porque aman a su gente y su patria; con o sin puestos políticos. Respeto la democracia. Tristemente, las campañas de miedo y desinformación todavía influyen en las personas mayores que ven televisión local”, indicó PJ Sin Suela en un escrito en sus redes sociales.

De su testimonio como funcionario de colegio en representación de Dalmau y la Alianza de País, señaló que el “sistema de votación de Puerto está algarete”. Que aunque no tuvo problemas con el equipo de funcionarios de todos los partidos, ya que velaron con honestidad por los votos de los electores, tuvo que atender problemas de salud de personas en fila y ser testigo de la lentitud de las máquinas de escrutinio “cuando se tranca”.

“Yo estoy triste, pero sigo con esperanza. Vi mucha gente joven votando, desesperados por un cambio y con ojos llenos de ver un Puerto Rico florecido. En los 5 colegios donde yo estaba ganó Dalmau. Entiendo que es histórico, pero no suficiente. Igual no quiero que se me desmotiven todos los que llevan un mes hablando de un futuro distinto para Puerto Rico”, añadió en el escrito en que él exhorta que el verdadero cambio comienza “por uno mismo”, al procurar ser mejor ciudadano.

“El somos más sigue siendo real y el ‘yo soy boricua’ nunca perderá su fuerza y orgullo”, puntualizó el creador de la canción “Es la hora”.

PJ Sin Suela fue parte del monumental cierre de Dalmau y la Alianza, denominado “Festival de la Esperanza” en el exterior del Centro de Convenciones de Puerto Rico, donde un grupo de artistas entre los que estaba Bad Bunny, René Pérez, Kany García, Rauw Alejandro, Fiel a La Vega, Roy Brown, Jowell y Randy, entre otros, pidieron el voto para el candidato del PIP y del Movimiento Victoria Ciudadana.

La letra de la canción “Es la hora” que publicó previo a las elecciones generales expone: “Los políticos no roban por pobres, roban por puercos. Que me censuren en las patronales, mis conciertos, y aunque tengo una lista y un álbum pa’l Tiburón, no busco una discusión, tengamos una conversación”.

“No es PNP o PPD, ni abuelos contra nietos; son los que aman esta isla contra la falta de respeto. Son los padres con hijos con déficit de atención contra los que se roban los fondos de educación y dime qué es desarrollo: Punta Cana o Tulum. Hoteles en la playa igualito que Cancún, millonarios en Dorado que ni hablan español, o culitos por Condado bebiendo y cogiendo sol”, escribió el cantante de 35 años.

“Y dime que es desarrollo otro Distrito, un rascacielos, pa’ mí es que haya doctores pa’ mis abuelos, que haya especialistas desde Utuado hasta Jayuya, que la tasa de mortalidad en partos disminuya, que los niños sepan leer y sean profesionales, pa’ que crezcan con valores, con cultura y con modales, y el día que cumplan 30 se puedan quedar aquí”.

La canción continúa con el estribillo, que se repiten en tres ocasiones y que recuerda la famosa canción de la brasileña Xuxa, “Ilarié”: “Es la hora, es la hora, es la hora. ¿Tú no estás cansado de la corrupción? Es la hora, es la hora, es la hora. Más salud, más amor y educación. Es la hora, es la hora, es la hora. Hora intensa de preparación, porque el que no sabe su pasado lo repite y yo no me voy a dejar; esta es mi generación”.

La letra del tema continúa con varios versos donde el médico expresó su frustración con lo que considera que está pasando en isla desde hace años. “Quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños. Donde seamos empleados de otros dueños. Esto es real, no es madrileño. El sistema se diseñó para que nos odiemos entre los mismos borinqueños. A mí no me interesa el sueño de los norteños. Yo quiero a mi familia los tres meses navideños. Yo quiero que mi grupo de WhatsApp viva en PR”, añadió el rapero cuyo nombre de pila es Pedro Juan Vázquez Bragan.

Luego del estribillo, PJ Sin Suela destaca lo que persona que sufre a diario con los problemas de electricidad en la isla, así como por la falta de médicos y deficiencias en el sistema educativo.

“Oye, Tata bendición, ¿cómo estás? ... Te pregunto ¿qué promesas te han cumplido desde entonces? Dices que Luma te falla más que nunca. Tus ahorros no llegaron, hay deudas, dice la Junta. Las citas médicas son para el año que viene. ¿Tú no ves que a ti te dicen, solo lo que les conviene?”, escribió el rapero en la parte final de la canción “Es la hora”.

“Pero a tus nietos no le enseñan cosas básicas por corruptos que no suman, son simples matemáticas. Maestras como tú, ahora tienen dos trabajos. Por ti, por Puerto Rico, no me voy, yo no me rajo, pero hay crisis de salud, no se puede comprar casa, otra vez se fue la luz, cómo es que el cambio pasa, estudiando el pasado y nos tiene que importar que la próxima generación pueda progresar”.

Esta no es la primera vez que el artista se expresa en contra de los políticos locales, así como los de Estados Unidos. En agosto, PJ Sin Suela arremetió contra el expresidente y candidato del Partido Repúblicano, Donald Trump, haciendo alusión a unos comentarios que hizo sobre los puertorriqueños durante un mitin político.