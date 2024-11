Bad Bunny tras resultados de las elecciones: “Hay que seguir luchando por el país que nos merecemos”

“Hoy más que nunca me siento orgulloso de quien soy, de mis acciones y del amor que le tengo a mi tierra. Se vale estar triste, se vale sentirse desanimado, pues entiendo la frustración que sentimos muchos. A mi también me preocupa el futuro de PUERTO RICO y a los daños que se pudiera enfrentar en los próximos años, por eso me expreso y no dejaré de hacerlo. Pero yo aun sigo con esperanza porque cada vez son más los que despiertan y se unen a quienes sueñan y luchan por un mejor Puerto Rico”, expresó el artista, quien públicamente ofreció su apoyo a Juan Dalmau, candidato de la alianza conformada por su Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).