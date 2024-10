PJ Sin Suela se desahoga con fuerte tema “Es la hora”, a dos semanas de las elecciones

El próximo martes, 5 de noviembre de 2024 se decidirá quienes tomarán las decisiones políticas en la isla por los próximos cuatro. En esta recta final de la campaña electoral, son cada vez más los aspirantes a puestos en la rama ejecutiva, legislativa y municipal que se encuentran en la calle haciendo campaña.

Simultáneo a eso, son varios los artistas que han dejado claro su punto de vista con relación a lo que quisieran que pasara el día de las elecciones cuando la ciudadanía salga a votar. Tal es el caso del cantante Bad Bunny, quien pagó por poner unos anuncios en Billboards a través de Puerto Rico donde se expresa abiertamente en contra del Partido Nuevo Progresista.

En el día de hoy, otro cantante puertorriqueño, en este caso PJ Sin Suela, lanzó el tema musical “Esta es la hora” donde expresa su sentir sobre lo que considera que es un momento histórico para Puerto Rico y “la hora intensa de preparación, porque el que no sabe su pasado lo repite y yo no me voy a dejar; esta es mi generación”.

En un mensaje que publicó en las redes sociales el músico nacido en Ponce dejó claro las razones por las que grabó el tema. “Aquí un poco de lo que está pasando en Puerto Rico y lo urgente e importante que es votar, buscar y exigir un cambio. Hice esta canción con mucho sentimiento, responsabilidad y honestidad, con el fin de que tengamos conversaciones necesarias sobre el pasado, presente y futuro del País con nuestros familiares y entre nosotros mismos”, expresó en su cuenta de Instagram. “La corrupción es inaceptable y nos ha llevado a una crisis de educación, de salud, de carreteras y de economía. Llevamos votando por los mismos y los mismos llevan robándonos y velando por sus intereses y no los nuestros como país”.

La letra de la canción “Es la hora”, publicada en todas las redes sociales del artista y en las plataformas de música digital, comienza con una aclaración y tratando de dejar claro cuál es su propósito con el tema: “Los políticos no roban por pobres, roban por puercos. Que me censuren en las patronales, mis conciertos, y aunque tengo una lista y un álbum pa’l Tiburón, no busco una discusión, tengamos una conversación”.

“No es PNP o PPD, ni abuelos contra nietos; son los que aman esta isla contra la falta de respeto. Son los padres con hijos con déficit de atención contra los que se roban los fondos de educación y dime qué es desarrollo: Punta Cana o Tulúm. Hoteles en la playa igualito que Cancún, millonarios en Dorado que ni hablan español, o culitos por Condado bebiendo y cogiendo sol”, escribió el cantante de 35 años. “Y dime que es desarrollo otro Distrito, un rascacielos, pa’ mí es que hayan doctores pa’ mis abuelos, que haya especialistas desde Utuado hasta Jayuya, que la tasa de mortalidad en partos disminuya, que los niños sepan leer y sean profesionales, pa’ que crezcan con valores, con cultura y con modales, y el día que cumplan 30 se puedan quedar aquí”.

“Quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños”

La canción continúa con el estribillo, que se repiten en tres ocasiones y que recuerda la famosa canción de la brasileña Xuxa, “Ilarié”: “Es la hora, es la hora, es la hora. ¿Tú no estás cansado de la corrupción? Es la hora, es la hora, es la hora. Más salud, más amor y educación. Es la hora, es la hora, es la hora. Hora intensa de preparación, porque el que no sabe su pasado lo repite y yo no me voy a dejar; esta es mi generación”.

1 / 7 | PJ Sin Suela: servidor público en el hospital y en la tarima. PJ Sin Suela inició su carrera musical en el 2015, mismo año en el que se graduó de medicina de la Universidad Central del Caribe. - Cesar Berrios

La letra del tema continúa con varios versos donde el también médico expresa su frustración con lo que considera que está pasando en isla desde hace años. “Quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños. Donde seamos empleados de otros dueños. Esto es real, no es madrileño. El sistema se diseñó para que nos odiemos entre los mismos borinqueños. A mí no me interesa el sueño de los norteños. Yo quiero a mi familia los tres meses navideños. Yo quiero que mi grupo de WhatsApp viva en PR”, añadió el rapero cuyo nombre de pila es Pedro Juan Vázquez Bragan. “Que haya más trabajos, que menos escuelas cierren. Para que Frau vea su pai el día que sea abuelo y Vidi cuide a su mai, que tiene canas en el pelo, que Keka pueda salir, yo te cuido a Cecilia, que cumpla mi sobrina rodeada de su familia, que el Chusi vuelva a Fajardo y Teo a la Cruceta, que Kiki abra su barra y cumpla todas sus metas, pero que sean posible viviendo en Puerto Rico, y sólo lo veo posible si rompemos este ciclo”.

Luego del estribillo, PJ Sin Suela continúa con su mensaje, enfocándose ahora en una persona que sufre a diario con los problemas de electricidad en la isla, así como por la falta de médicos y deficiencias en el sistema educativo. “Oye, Tata bendición, ¿cómo estás? ... Te pregunto ¿qué promesas te han cumplido desde entonces? Dices que Luma te falla más que nunca. Tus ahorros no llegaron, hay deudas, dice la Junta. Las citas médicas son para el año que viene. ¿Tú no ves que a ti te dicen, sólo lo que les conviene?”, escribió el rapero en la parte final de la canción “Es la hora”. “Pero a tus nietos no le enseñan cosas básicas por corruptos que no suman, son simples matemáticas. Maestras como tú, ahora tienen dos trabajos. Por ti, por Puerto Rico, no me voy, yo no me rajo, pero hay crisis de salud, no se puede comprar casa, otra vez se fue la luz, cómo es que el cambio pasa, estudiando el pasado y nos tiene que importar que la próxima generación pueda progresar”.

Esta no es la primera vez que el artista se expresa en contra de los políticos locales, así como los de Estados Unidos. En agosto, PJ Sin Suela arremetió contra el expresidente y candidato del Partido Repúblicano, Donald Trump, haciendo alusión a unos comentarios que hizo sobre los puertorriqueños durante un mítin político.