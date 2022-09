La cantante italiana Laura Pausini no quiso interpretar el tema “Bella Ciao”, popularizada por la serie “La Casa de Papel” de Netflix, por considerarla una canción de índole política, durante su participación en el programa “El Hormiguero” de España.

Durante un divertido segmento del programa moderado por el animador Pablo Motos en el que participaron los cantantes Luis Fonsi, Antonio Orozco, Pablo López y Pausini, la artista italiana se inhibió de cantar “Bella Ciao” , tema que se convirtió en el himno de la resistencia partisana italiana durante la Segunda Guerra Mundial, mientras intentaban frenar el avance de las tropas nazis.

La reacción de la artista para no interpretar el tema fue inmediata.

“No. No es una canción muy política y yo no quiero cantar canciones políticas”, advirtió Pausini a sus colegas coaches de nueva temporada “La Voz” España. De inmediato todos los artistas comprendieron su decisión y optaron por interpretar otro tema.

El segmento giraba en torno a interpretaciones de canciones basada en la palabra que la producción del programa seleccionaba. El cantautor puertorriqueño Fonsi fue pareja del español Orozco, mientras Pausini estaba con López.

En uno de los comentarios de la red social Twitter y en respuesta a un usuario, la cantante aclaró la razón por lo que no canta ese tipo de letras.

“No canto canciones políticas ni de derecha y ni de izquierda. Lo que pienso de la vida lo canto hace 30 años. Que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda política. No se inventen lo que no soy”, escribió la voz de “Escucha tu voz”.