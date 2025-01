¿Por qué podría quedar libre Yolanda Saldívar tras matar a Selena Quintanilla?

¿Por qué podría quedar libre Yolanda Saldívar?

En conversaciones con el programa Despierta América , el hombre afirmó que ellos no tenían “absolutamente nada que ver con eso, es el gobierno americano, y esto también tiene que ver con las leyes de Texas”.

Documental sobre la versión de Saldívar

Saldívar, que cumple su sentencia en la prisión de la Unidad Patrick L. O’Daniel en Gatesville, Texas, aseguró que hablaría sobre su versión de los hechos mediante el documental “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them“.