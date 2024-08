Por su hermana olímpica: Lenny Tavárez es el nuevo codueño de “Las Montañeras” de Morovis

carolina - Al igual que otros artistas que han dado un paso a favor del deporte puertorriqueño, el exponente urbano Lenny Tavárez se convirtió hoy, viernes, en el coapoderado del equipo Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), “Las Montañeras” de Morovis.

En su caso, asegura que su incursión en el deporte no ocurre para emular las decisiones de sus colegas Bad Bunny, Ozuna, Anuel AA y recientemente Kany García, como copropietarios de un equipo, -a quienes a su vez aplaude con orgullo y le reconoce grandemente sus aportaciones en el desarrollo del baloncesto en la isla-. Tavárez conoce de primera mano el sacrificio y la lucha de lo que es dedicar una vida a encestar una bola desde temprana edad a través de la gesta de su hermana, Michelle González, jugadora profesional de BSNF, olímpica, abogada y presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto Profesional.

“Siempre he seguido el baloncesto y lo juego también, pero en mi casa desde que tenía 10 años veía de tú a tú lo que sucedía en cancha en el baloncesto femenino por mi hermana, que jugó profesionalmente hasta hace dos años siendo “point guard”. Ella estuvo en la Selección Olímpica de Puerto Rico y es la directora de Asociación Juvenil de Jugadoras de Baloncesto Profesional. Michelle estuvo con Pamela Rosado en las olimpiadas. Michelle durmió conmigo hasta los otros días y he visto lo difícil que es para un atleta. He estado inmerso en la lucha de mi hermana y de las otras jugadoras en la igualdad de derechos en el baloncesto. La he visto irse contra el mundo para el desarrollo del baloncesto femenino en la isla. Ahora que puedo y que la música me lo permite, qué mejor que aportar mi grano de arena para el equipo de Las Montañeras. Estoy feliz de poder ayudar y de meterme en cosas que ayuden a Puerto Roco”, reveló el exponente urbano en un aparte con El Nuevo Día, previo a la conferencia de prensa que se celebró hoy en el hotel Fairmont El San Juan Hotel, donde se presentaron a las jugadoras de “Las Montañeras” y su capitana, la olímpica Pamela Rosado.

Michelle González, miembro de la Selección Nacional femenina que ganó oro en el Centrobasket de El Salvador 2021. (Suministrada FIBA)

Precisamente el excelente desempeño de la Selección Nacional femenina de baloncesto en los Juegos Olímpicos de París 2024, capitaneada por Rosado, fue el otro impulso que tuvo el reguetonero para integrarse a la administración de “Las Montañeras” de Morovis, junto al coapoderado Jorge Figueroa. Después de ver los juegos en París, Lenny no podía quedarse sentado en su casa, por lo que habló con su hermana y las puertas del equipo moroveño se abrieron.

“Lo que pasó con el equipo de Selección Nacional femenina de baloncesto en París estuvo a otro nivel. Jugaron grandioso. Cómo no hacer algo por estas jugadoras que están dejando todo en cancha. Mi hermana Michelle viene ganando campeonatos desde los ocho años y yo sé que hay muchas jugadoras como mi hermana. Conozco también a Pamela que junto a mi hermana son mis jugadoras favoritas de toda la vida. Pamela es una líder y surgió la oportunidad y no me voy a quitar”, sostuvo el exponente urbano que bromeó con el hecho de que su hermana jugó mejor baloncesto y por ello a “mi me tocó la música”.

La belga Marjorie Carpreaux (9) pierde el balance mientras la puertorriqueña Michelle González se apodera del balón durante un partido de las Olimpiadas de Tokio. (Eric Gay)

Lenny reconoció la valentía de Bad Bunny, Ozuna y Kany García, que se unió como codueña de las Gigantes de Carolina, al invertir en el baloncesto local. “Estos artistas fueron y siguen siendo una motivación para nosotros y para que otros se atrevan. Siempre es importante el aporte que sigamos haciendo al deporte, no solo los artistas, sino cualquier persona que pueda hacerlo al baloncesto general y ayudemos a crecer ese nicho. Se supone que podamos invertir en las ligas menores que aspiran llegar al nivel superior. Para mí es increíble que tengas a la mejor jugadora de baloncesto y no pueda vivir de esto... es inaudito y no debe pasar. Por eso es que aplaudo a todos los artistas que apoyan el deporte”, subrayó el reguetonero que presentará la próxima semana su nuevo álbum musical.

Durante la conferencia de prensa se reveló que la temporada 2024 de “Las Montañeras” de Morovis será dedicada a la capitana Rosado, quien representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en Tokio 2020 como Capitana del Equipo Nacional de Baloncesto Femenino.

La temporada dará inicio este domingo, 25 de agosto, con un partido en Morovis, contra el equipo femenino de Lares. El partido comenzará a las 6:00 p.m. El cantante asistirá a la apertura y adelantó que en el evento habrá una gran fiesta para toda la familia.

En el encuentro con los medios se presentó, además, el nuevo uniforme de “Las Montañeras” y sus respectivas jugadoras.

Integrantes de "Las Montañeras" de Morovis. (Suministrada)

Jugadoras de “Las Montañeras” de Morovis

Pamela Rosado, capitana del equipo

Keiry Huertas

Lyannis Torres

Katie Villarini

Chelsea Mitchell

Asia Strong

Leilanie Correa

Heidy Soto

Genesis Albaladejo

Nicole Rodríguez

Nexibelle Maisonet